Dajte si pozor! V horských oblastiach platí výstraha pred vetrom, hrozí víchrica

BRATISLAVA - Na severe Slovenska v horských oblastiach platí vo štvrtok do 22.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom. Na horách v polohách nad 1500 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo znamená až víchricu. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha sa týka okresov Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ upozornili meteorológovia.
