Na Trumpa existujú kompromitujúce zábery z Moskvy: Šokujúce priznanie bývalého šéfa tajnej služby

MOSKVA - Kontroverzné tvrdenia o americkom prezidentovi sa znovu dostávajú do pozornosti. Ich autorom je bývalý vysokopostavený predstaviteľ kazašských tajných služieb, ktorý hovorí o kompromitujúcich materiáloch uložených v archívoch Ruska aj Kazachstanu.
Tvrdí, že existuje video z Trumpovho pobytu v Moskve
S tvrdením, že ruské aj kazašské spravodajské služby disponujú kompromitujúcimi materiálmi na amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystúpil Alnur Mussajev, bývalý šéf kazašskej tajnej služby. Ako uvádza ukrajinský denník Kyiv Post, má ísť o videozáznam z roku 2013, keď sa Trump v Moskve zúčastnil súťaže Miss Universe.
Podľa Mussajeva mali byť záznamy vyhotovené počas Trumpovho pobytu v hoteli Ritz-Carlton Moscow a ich obsah mal mať sexuálny charakter.
„Trump je na háčiku FSB,“ tvrdí Mussajev
Mussajev svoje vyjadrenia zopakoval v rozhovore pre ukrajinský program Espreso, kde otvorene hovoril o údajných väzbách amerického prezidenta na ruské bezpečnostné zložky.
„Donald Trump je na háčiku FSB a prehĺta návnadu stále hlbšie,“ vyhlásil Mussajev. „Na základe mojich skúseností z operačnej práce v KGB a neskôr v kazašskej rozviedke môžem s istotou povedať, že patril medzi ideálne rekrutovateľné osoby,“ dodal.
Prečo mali mať záznamy aj Kazachovia
Podľa Mussajeva neboli kompromitujúce materiály výlučne v rukách Moskvy. Tvrdí, že časť záznamov mala k dispozícii aj kazašská strana. Vysvetľuje to vlastníckymi vzťahmi k miestam, kde sa podujatie Miss Universe konalo.
Súťaž sa odohrávala v moskovskom komplexe Crocus City aj v hoteli Ritz-Carlton. Ten mal podľa Mussajeva patriť kazašskému oligarchovi Bulatovi Temuratovi, blízkemu vtedajšiemu prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi.
„Všetko, čo sa v hoteli Ritz natáčalo, patrilo Kazachstanu,“ tvrdil Mussajev.
O materiály sa hovorilo aj na rokovaní v USA
Bývalý šéf rozviedky zároveň uviedol, že kompromitujúce spisy mali byť použité v roku 2017 počas rokovaní v Spojených štátoch. Podľa jeho slov ich mal použiť vtedajší šéf kazašskej tajnej služby Karim Masimov pri stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom.
Ako pripomína Kyiv Post, Masimov bol v roku 2023 odsúdený na 18 rokov väzenia za pokus o násilné prevzatie moci v Kazachstane.
Nátlak mal zlyhať a prišli nepokoje
Mussajev tvrdí, že cieľom použitia kompromitujúcich materiálov bolo zlepšenie vzťahov medzi Washingtonom a Astanou. Výsledok však mal byť podľa neho opačný.
„Efekt bol presne opačný,“ uviedol Mussajev a poukázal na udalosti z roku 2022, keď Kazachstan zasiahli masové protesty proti zhoršujúcim sa životným podmienkam.
Do krajiny boli následne dočasne nasadené ruské jednotky a krátko nato bol z funkcie odstránený a obvinený Karim Masimov. Podľa Mussajeva mal vývoj situácie výrazne ovplyvňovať ruský prezident Vladimir Putin.
Staršie tvrdenia o údajnej spolupráci s KGB
Nejde o prvé kontroverzné vyhlásenia Alnura Mussajeva na adresu Donalda Trumpa. Už skôr tvrdil, že Trump mal byť v roku 1987 pripravovaný na spoluprácu so sovietskou tajnou službou KGB.
„V tom roku sme pod krycím menom Krasnov získali štyridsaťročného podnikateľa zo Spojených štátov – Donalda Trumpa,“ vyhlásil Mussajev.
Svoje tvrdenia opiera o pôsobenie na 6. riaditeľstve KGB v Moskve, ktoré sa zaoberalo kontrarozviednou ochranou hospodárstva. Od roku 2018 žije Mussajev v Rakúsku.
Tvrdenia zostávajú bez nezávislého potvrdenia
Vyjadrenia bývalého šéfa kazašských tajných služieb neboli nezávisle potvrdené a americká administratíva sa k nim oficiálne nevyjadrila. Diskusie o možných väzbách Donalda Trumpa na Rusko sa však objavovali opakovane – najmä v súvislosti s jeho podnikateľskou minulosťou a neskôr aj po jeho zvolení za prezidenta.