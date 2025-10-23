Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania meteorológov: Vetrisko a prudký lejak, TU sa majte na pozore

BRATISLAVA - Rúti sa na nás nebezpečné počasie. Na strednom a západnom Slovensku si treba vo štvrtok dávať pozor na silný vietor. V niektorých okresoch Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja sa môže na horách vyskytnúť aj silná víchrica a dážď. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Výstrahy pred silným vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu, platia v Bratislavskom a Trnavskom kraji vo všetkých okresoch s predbežnou platnosťou do piatkovej (24. 10.) noci. S vetrom treba rátať aj v okrese Nitra.
Podľa portálu iMeteo.sk treba očakávať zmenu v počastí k večeru, keď sa k našim západným hraniciam bude blížiť studený front so zhoršením počasia. Od juhozápadu sa rýchlo začne rozširovať dážď medzi 17:00 a 18:00, no to najhoršie ešte len príde. "Na čele studeného frontu bude výrazne silnieť vietor, ktorý napríklad v okolí Viedne dosiahne nárazy aj cez 100 km/h. Na Slovensko dorazí tento vietor okolo 20:00 a v nižších polohách sa očakávajú nárazy s rýchlosťou okolo 80 km/h, no v oblasti Malých Karpát môže fúkať až s poryvmi 120 km/h," píše portál. Príchod frontu prinesie aj silný lejak. Od západu začne intenzívne pršať a lejak sa bude postupne šíriť celým Slovenskom. Noc na piatok bude mimoriadne upršaná. Okrem dažďa a vetra hrozia na Slovensku aj búrky, pretože studený front bude oddeľovať teplotne dve veľmi rozdielne vzduchové hmoty, čo sa prejaví výraznou atmosférickou dynamikou.
Pre ktoré okresy platia výstrahy SHMÚ?
Pred dažďom varuje SHMÚ v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Ružomberok, Brezno, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Revúca či Rožňava. Meteorológovia tu očakávajú miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili.
So silným vetrom, najmä na horách, treba rátať v okresoch Martin, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo a Kežmarok. V okresoch Tvrdošín, Poprad, Brezno a Liptovský Mikuláš sa môže vyskytnúť silná až mohutná víchrica s nárazovou rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu a/alebo s priemernou rýchlosťou do 105 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo,“ zdôraznili odborníci.