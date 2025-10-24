FOTO Domácnosti bez elektriny, uzatvorený park a popadané stromy! Po víchrici hrozí na Slovensku POVODEŇ

BRATISLAVA - Slovensko od štvrtka zápasí s následkami studeného frontu, ktorý priniesol silný vietor a intenzívne zrážky. Najviac postihnuté boli Malé Karpaty s poryvmi vetra až 96 km/h, bez elektriny zostalo vyše 2500 odberných miest. Hasiči zasahovali pri popadaných stromoch. Od nepriaznivého počasia si nevydýchneme ani v piatok, kvôli výdatnému dažďu hrozia povodne.
Vo štvrtkových večerných hodinách postúpil od západu nad naše územie studený front, ktorý postupne prechádza až na krajný východ Slovenska. Front prinesol silnejší dážď a vietor, ktorý páchal škody. Zároveň priniesol aj ochladenie - v piatok vystúpia teploty na 10 až 15 stupňov, na severe miestami okolo 8 °C. Najvýraznejšiu zmenu tak pocítia hlavne na západe a krajnom severe, kde bude miestami chladnejšie až o 10 °C.
Ako informoval portál iMeteo.sk, vietor bol najsilnejší na západe Slovenska a predovšetkým v oblasti Malých Karpát. Najsilnejší vietor bol zaznamenaný na stanici Malý Javorník, kde poryv vetra dosiahol rýchlosť 96 km/h. Na bratislavskej Kolibe dosiahol poryv vetra rýchlosť 83 km/h. Hasiči vo štvrtok riešili aj spadnutý strom na Trnavskej ceste v Bratislave.
V trnavskom kraji riešili hasiči popadané stromy
Silný vietor potrápil aj trnavský kraj. "Od štvrtka (23. 10.) 6:00 h do piatka (24. 10.) 6:00 h zasahovali hasiči v súvislosti s nepriaznivým počasím 13-krát. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných a naklonených stromov z ciest," informujú hasiči trnavského kraja. Spolu zasahovalo 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 43 členov dobrovoľných hasičských zborov. Nasadených bolo 13 kusov techniky.
Problémy v doprave a domácnosti bez elektriny
Veterné počasie zastavilo dopravu medzi Trnavou a Záhorím - na trať popadali stromy. Prerušená železničná doprava bola medzi Jablonicou a Trstínom. Na diaľnici D1 na úseku od Hornej Stredy po Belušu bola znížená rýchlosť na 80 km/h z dôvodu silného vetra a zhoršenej viditeľnosti.
Problémy evidovali aj energetici. Bez elektriny sa podľa portálu o počasí ocitli stovky domácností v oblasti Malých Karpát. Najväčšie výpadky boli v obci Častá, kde bez elektriny zostalo zhruba 1200 domácností. V susednej obci Dubová postihol výpadok elektriny 500 domácností a výpadky hlásila aj Modra, či Pezinok. Celkovo evidovali energetici viac ako 2500 odberných miest bez elektriny.
V Banskej Bystrici uzatvorili mestský park
Mestský park v Banskej Bystrici v sobotu podvečer uzatvorili výstražnými tabuľami a páskami, až do odvolania. Informoval o tom primátor mesta Ján Nosko. "Silný nárazový vietor v kombinácii s dažďom už neraz spôsobil značné škody na verejnej zeleni aj v našom meste a v niektorých lokalitách došlo k pádu stromov. Vzhľadom na tieto okolnosti a na zlý zdravotný stav viacerých stromov v Mestskom parku na Tajovského ulici, ktorý potvrdil aktuálny dendrologický prieskum, môže byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov," informoval primátor s tým, že zamestnanci Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) sú v plnej pohotovosti.
Primátor avizuje, že mestská polícia bude dohliadať na dodržiavanie uzávery a v prípade potreby zabezpečí aj presun osôb bez domova z tejto lokality na bezpečné miesto. Občanov preto žiada, aby počas nepriaznivého počasia neprechádzali cez mestský park, obmedzili svoj pohyb na verejných priestranstvách, v blízkosti parkovísk, chodníkov či detských ihrísk. "V prípade pádu stromov alebo konárov zabezpečia ZAaRES-áci ich odstránenie," dodáva.
V piatok hrozia povodne
Na našom území spadli od štvrtkového večera desiatky milimetrov zrážok a ďalšie desiatky ešte spadnú, čím celkové úhrny pravdepodobne prekročia hranicu 100 mm. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Brezno a Banská Bystrica. "Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na hlavnom toku horného Hrona a Čierneho Hrona a na prítokoch horného Hrona z Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," informuje SHMÚ. Výstraha druhého stupňa platí aj pre okres Ružomberok. Dážď bude od západu pomaly ustávať, no na strednom a východnom Slovensku ešte bude pršať naďalej.
Studený front prinesie oveľa výdatnejšie zrážky, ako sa pôvodne očakávalo. "Nad Balkánom totiž došlo ku prehĺbeniu tlakovej níže, ktorá sa rýchlo nasúva nad východné Slovensko, čo spôsobí, že postup studeného frontu sa zabrzdí a zrážky tak začnú stagnovať, čo prinesie významnejšie zrážkové úhrny," upozorňuje portál iMeteo.sk s tým, že v Jasnej napršalo už 129 mm zrážok a v Partizánskej Ľupči 107 mm zrážok. Vysoký úhrn je napríklad aj v Revúcej (90 mm) či v Donovaloch (87,5 mm) k 8.00 h. Vodné toky nebezpečne stúpajú k 1. SPA a hrozí ich vyliatie z brehov.