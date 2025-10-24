Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

FOTO Domácnosti bez elektriny, uzatvorený park a popadané stromy! Po víchrici hrozí na Slovensku POVODEŇ

Hasiči odstraňujú spadnutý strom v dôsledku silného vetra na Trnavskej ceste v Bratislave Zobraziť galériu (6)
Hasiči odstraňujú spadnutý strom v dôsledku silného vetra na Trnavskej ceste v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj, Facebooj/Ján Nosko)
BRATISLAVA - Slovensko od štvrtka zápasí s následkami studeného frontu, ktorý priniesol silný vietor a intenzívne zrážky. Najviac postihnuté boli Malé Karpaty s poryvmi vetra až 96 km/h, bez elektriny zostalo vyše 2500 odberných miest. Hasiči zasahovali pri popadaných stromoch. Od nepriaznivého počasia si nevydýchneme ani v piatok, kvôli výdatnému dažďu hrozia povodne.

Vo štvrtkových večerných hodinách postúpil od západu nad naše územie studený front, ktorý postupne prechádza až na krajný východ Slovenska. Front prinesol silnejší dážď a vietor, ktorý páchal škody. Zároveň priniesol aj ochladenie - v piatok vystúpia teploty na 10 až 15 stupňov, na severe miestami okolo 8 °C. Najvýraznejšiu zmenu tak pocítia hlavne na západe a krajnom severe, kde bude miestami chladnejšie až o 10 °C.

Ako informoval portál iMeteo.sk, vietor bol najsilnejší na západe Slovenska a predovšetkým v oblasti Malých Karpát. Najsilnejší vietor bol zaznamenaný na stanici Malý Javorník, kde poryv vetra dosiahol rýchlosť 96 km/h. Na bratislavskej Kolibe dosiahol poryv vetra rýchlosť 83 km/h. Hasiči vo štvrtok riešili aj spadnutý strom na Trnavskej ceste v Bratislave.

Hasiči odstraňujú následky silného vetra na Trnavskej ceste v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

V trnavskom kraji riešili hasiči popadané stromy

Silný vietor potrápil aj trnavský kraj. "Od štvrtka (23. 10.) 6:00 h do piatka (24. 10.) 6:00 h zasahovali hasiči v súvislosti s nepriaznivým počasím 13-krát. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných a naklonených stromov z ciest," informujú hasiči trnavského kraja. Spolu zasahovalo 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 43 členov dobrovoľných hasičských zborov. Nasadených bolo 13 kusov techniky.

FOTO Domácnosti bez elektriny,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)

Problémy v doprave a domácnosti bez elektriny

Veterné počasie zastavilo dopravu medzi Trnavou a Záhorím - na trať popadali stromy. Prerušená železničná doprava bola medzi Jablonicou a Trstínom. Na diaľnici D1 na úseku od Hornej Stredy po Belušu bola znížená rýchlosť na 80 km/h z dôvodu silného vetra a zhoršenej viditeľnosti.

Problémy evidovali aj energetici. Bez elektriny sa podľa portálu o počasí ocitli stovky domácností v oblasti Malých Karpát. Najväčšie výpadky boli v obci Častá, kde bez elektriny zostalo zhruba 1200 domácností. V susednej obci Dubová postihol výpadok elektriny 500 domácností a výpadky hlásila aj Modra, či Pezinok. Celkovo evidovali energetici viac ako 2500 odberných miest bez elektriny.

V Banskej Bystrici uzatvorili mestský park

Mestský park v Banskej Bystrici v sobotu podvečer uzatvorili výstražnými tabuľami a páskami, až do odvolania. Informoval o tom primátor mesta Ján Nosko. "Silný nárazový vietor v kombinácii s dažďom už neraz spôsobil značné škody na verejnej zeleni aj v našom meste a v niektorých lokalitách došlo k pádu stromov. Vzhľadom na tieto okolnosti a na zlý zdravotný stav viacerých stromov v Mestskom parku na Tajovského ulici, ktorý potvrdil aktuálny dendrologický prieskum, môže byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov," informoval primátor s tým, že zamestnanci Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) sú v plnej pohotovosti.

FOTO Domácnosti bez elektriny,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Ján Nosko)

Primátor avizuje, že mestská polícia bude dohliadať na dodržiavanie uzávery a v prípade potreby zabezpečí aj presun osôb bez domova z tejto lokality na bezpečné miesto. Občanov preto žiada, aby počas nepriaznivého počasia neprechádzali cez mestský park, obmedzili svoj pohyb na verejných priestranstvách, v blízkosti parkovísk, chodníkov či detských ihrísk. "V prípade pádu stromov alebo konárov zabezpečia ZAaRES-áci ich odstránenie," dodáva.

FOTO Domácnosti bez elektriny,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Ján Nosko)

V piatok hrozia povodne

Na našom území spadli od štvrtkového večera desiatky milimetrov zrážok a ďalšie desiatky ešte spadnú, čím celkové úhrny pravdepodobne prekročia hranicu 100 mm. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Brezno a Banská Bystrica. "Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na hlavnom toku horného Hrona a Čierneho Hrona a na prítokoch horného Hrona z Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," informuje SHMÚ. Výstraha druhého stupňa platí aj pre okres Ružomberok. Dážď bude od západu pomaly ustávať, no na strednom a východnom Slovensku ešte bude pršať naďalej.

FOTO Domácnosti bez elektriny,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

Studený front prinesie oveľa výdatnejšie zrážky, ako sa pôvodne očakávalo. "Nad Balkánom totiž došlo ku prehĺbeniu tlakovej níže, ktorá sa rýchlo nasúva nad východné Slovensko, čo spôsobí, že postup studeného frontu sa zabrzdí a zrážky tak začnú stagnovať, čo prinesie významnejšie zrážkové úhrny," upozorňuje portál iMeteo.sk s tým, že v Jasnej napršalo už 129 mm zrážok a v Partizánskej Ľupči 107 mm zrážok. Vysoký úhrn je napríklad aj v Revúcej (90 mm) či v Donovaloch (87,5 mm) k 8.00 h. Vodné toky nebezpečne stúpajú k 1. SPA a hrozí ich vyliatie z brehov. 

FOTO Meteorológovia varujú: Výstraha pred
Víchrica zmietla ženu z
Nový Zéland trápi silný
V kauze vraždy Ernesta
V kauze vraždy Ernesta Valka sú známe termíny hlavného pojednávania
Domáce
FOTO Domácnosti bez elektriny, uzatvorený park a popadané stromy! Po víchrici hrozí na Slovensku POVODEŇ
Domáce
Prípadom sa zaoberá polícia.
AKTUÁLNE Tragické ráno na železničnej trati: Vlak usmrtil človeka, doprava musela byť prerušená
Domáce
Nové atrakcie na hradoch Stará Ľubovňa a Muszyna: Unikátne zážitky pre turistov z oboch strán hranice
Nové atrakcie na hradoch Stará Ľubovňa a Muszyna: Unikátne zážitky pre turistov z oboch strán hranice
Prešov

Incident len pár dní
Incident len pár dní pred návštevou Trumpa: Pri ambasáde USA v Tokiu zatkli muža s nožom
Zahraničné
Muž viac ako 50
Muž viac ako 50 rokov predstieral, že nevidí: Úrady mu na dávkach vyplatili milión eur!
Zahraničné
Donald Trump
Anexia Západného brehu Jordánu? Nerobte si starosti, Izrael neurobí nič, vyhlásil Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Lídri 26
MIMORIADNY ONLINE Lídri 26 štátov EÚ sa dohodli na spoločnom vyhlásení o Ukrajine: Zelenskyj rozhodnutie privítal
Zahraničné

Bratislavské módne dni. Na
Nela Slováková prvýkrát v spoločnosti s NOVÝM nosom a... Hneď sa aj vyzliekla, ukázala VŠETKO!
Domáci prominenti
Sheldon (52) z Teórie
Sheldon (52) z Teórie veľkého tresku: Zhodil bradu a… Aha, vyzerá ako za starých čias!
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová
Adela Vinczeová otvorene o materstve: Občas mám krátku zápalnú šnúru! Mama nerváčka?!
Domáci prominenti
Kim Kardashian.
Desivá DIAGNÓZA Kim Kardashian: Lekári jej našli výduť v MOZGU... Viní z toho Kanyeho Westa!
Zahraniční prominenti

Západ padne, Východ povstane?
Západ padne, Východ povstane? Nostradamus predpovedal zlomový rok 2025! Jeho slová naháňajú STRACH
Zaujímavosti
Mt. Edgecumbe
Svet sa mení pred očami: Satelit zachytil zrod nového ostrova! Čo to spôsobilo? Príčina je alarmujúca
Zaujímavosti
FOTO Mužovi operovali žalúdok plný
Muž prišiel do nemocnice so silnými bolesťami brucha: Lekári zostali v šoku, keď zistili, čo mal v žalúdku!
Zaujímavosti
Nezvyčajné príznaky nedostatku železa:
Nezvyčajné príznaky nedostatku železa: Na tieto prejavy si dajte pozor!
vysetrenie.sk

Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk

Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!
Skončí sa každoročné posúvanie času? Pozrite si, na čom Brusel pracuje!
Skončí sa každoročné posúvanie času? Pozrite si, na čom Brusel pracuje!
Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?

Zaslúžená prehra a otrasná štatistika Slovana v Alkmaare: Weiss otvorene prehovoril o play-off
Zaslúžená prehra a otrasná štatistika Slovana v Alkmaare: Weiss otvorene prehovoril o play-off
Konferenčná liga
Neskutočný výkon českého zástupcu: Viktoria Plzeň vonku šokovala slávny AS Rím
Neskutočný výkon českého zástupcu: Viktoria Plzeň vonku šokovala slávny AS Rím
Európska liga
VIDEO Sľubne rozbehnutý zápas Montrealu na ľade McDavida: 5:3 v 50. minúte, potom prišla nočná mora
VIDEO Sľubne rozbehnutý zápas Montrealu na ľade McDavida: 5:3 v 50. minúte, potom prišla nočná mora
Juraj Slafkovský
Škaredé zákroky Kriváka a Hladíka majú dohru: Disciplinárka rozdávala tvrdé tresty
Škaredé zákroky Kriváka a Hladíka majú dohru: Disciplinárka rozdávala tvrdé tresty
Niké liga

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Aktuality
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Rady a tipy
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy

Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
Aplikácie a hry
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Vesmír
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Armádne technológie
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
Bezpečnosť

Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou

Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty

FOTO Domácnosti bez elektriny, uzatvorený park a popadané stromy! Po víchrici hrozí na Slovensku POVODEŇ
AKTUÁLNE Tragické ráno na železničnej trati: Vlak usmrtil človeka, doprava musela byť prerušená
Muž viac ako 50 rokov predstieral, že nevidí: Úrady mu na dávkach vyplatili milión eur!
AKTUÁLNE Nehoda na D1 ochromila dopravu: Úsek pri Bratislave je neprejazdný, polícia odkláňa autá!

