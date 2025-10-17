Experti v tom majú jasno: Priniesli presnejšiu predpoveď počasia na zimu! V TOMTO mesiaci príde zvrat

LONDÝN - Zima sa už nezadržateľne blíži a meteorológovia už tušia, čo prinesie. Najnovšie analýzy ukazujú, že väčšina Európy zažije menej snehu, než býva zvykom — no práve v marci sa má všetko dramaticky otočiť.
Európa sa pripravuje na netypickú zimu
Portál Severe Weather Europe zverejnil novú sezónnu prognózu, ktorá naznačuje zaujímavý kontrast medzi kontinentmi. Kým v USA sa očakáva mimoriadne bohatá snehová nádielka, Európa zažije podľa meteorológov skôr miernejšiu zimu.
„Z dlhodobého priemeru vyplýva, že vo väčšine Európy bude snežiť menej než zvyčajne. Najviac snehu by malo napadnúť na severe, zatiaľ čo západné a stredné oblasti budú mať len mierny deficit,“ uviedli odborníci z portálu.
December bez snehovej romantiky
Ak niekto dúfa v biele Vianoce, podľa predpovede bude skôr sklamaný. December má priniesť len podpriemerné množstvo snehu, výnimkou môžu byť najsevernejšie regióny. V januári síce dôjde k miernemu zlepšeniu, no snehu stále nebude dostatok. Február zostane v podobnom duchu, s výraznejšou snehovou aktivitou najmä na severe kontinentu.
V marci sa karta obráti
Až marec, ktorý už zasahuje do začiatku jari, by mohol priniesť výraznú zmenu. „Modely naznačujú možnosť zvýšeného sneženia v niektorých častiach strednej Európy. Inde však zostane marcové počasie skôr suchšie,“ spresnili meteorológovia.
Hlavný hráč: La Niña
Za celkovým charakterom zimy stojí podľa odborníkov predovšetkým klimatický jav La Niña. Ten má tradične silný vplyv na počasie v Severnej Amerike, no isté dôsledky pocíti aj Európa.
„La Niña mení globálne cirkulácie, no v Európe do hry vstupuje aj množstvo ďalších faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či sa jej účinok naplno prejaví,“ upozorňujú meteorológovia.
Nevyspytateľný polárny vír
Ďalším fenoménom, ktorý môže zamiešať karty, je polárny vír – mohutná cirkulácia vetrov vo vrchnej vrstve atmosféry. Keď je silný, udržiava arktický chlad uzavretý pri póle. Ak však zoslabne alebo sa rozpadne, studený vzduch sa môže preliať hlbšie do Európy.
„Zmeny v polárnom víre ovplyvňujú silu dýzového prúdenia, a tým aj to, či zima prinesie mierne, alebo naopak mimoriadne chladné dni,“ vysvetľujú experti z britského Met Office.
Kto prevezme kontrolu nad zimou?
Či bude nadchádzajúce zimné obdobie ovplyvňovať viac La Niña, alebo polárny vír, ukážu až nasledujúce týždne. Isté však je, že marec 2026 môže priniesť počasie, ktoré zmení celkový dojem z celej zimy.