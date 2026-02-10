Nečakaný krok slovenskej speváčky (37): Nechcela deti, ale... Dala si zmraziť vajíčka!

BRATISLAVA - Dcéra Evy Pavlíkovej učinila životný krok. Aj keď deti v minulosti nechcela, teraz zmenila názor a dala si zmraziť vajíčka.
Slovenská pesničkárka Katarína Kubošiová alias Katarzia sa rozhodla pre životný krok. Aj keď v minulosti otvorene hovorila o tom, že deti mať neplánuje, všetko sa zmenilo a ona si dala zmraziť vajíčka. Prosto si uvedomila, že raz deti mať chce. „Za posledný rok som otočila o 180’ v mojom a zmenila som názor. Ak by som o tom počula skôr, že sa vôbec dá mraziť vajíčka urobím to v 30-tke a aj predtým!" zverila sa na sociálnej sieti dcéra herečky Evy Pavlíkovej.
„Aj keď to neznamená, že tie mrazené ma zachránia pred časom našich tiel, ale v septembri som ešte plakala, keď ma doktorka trochu necitlivým spôsobom konfrontovala s otázkou, že načo teda čakám. Tak som sa zľakla a bolo mi smutno, že podľa vedy sa tým musím začať zaoberať a mala som z toho úzkosť. Ale ani ona ani len nespomenula mrazenie, teda “social freezing”. Naše telá sú individuálne, možno to moje bude môcť prirodzene otehotnieť aj v 45 a možno nie, bohužial nikdy nevieme," pokračovala s tým, že jej veľmi odľahlo a má pocit, že získala viac času.
„Cítim v sebe prebytok lásky a raz by som ju chcela zažiť k svojim deťom, aj keď to neznamená, že sa to musí stať, alebo že sa to podarí," dodala. Na záver opísala aj samotnú liečbu a zákrok. „Z hormónov mi nič nebolo, ale aj to je veľmi individuálne. Ihiel som sa bála, ale nakoniec som sa naučila aj sama. Zákrok bol úplne v pohode, bála som sa, ale nebolo sa čoho. Stretla som tam niekoľko žien s rôznymi príbehmi a bol to v niečom aj taký ľudský zážitok," opísala.