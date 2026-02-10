Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Nečakaný krok slovenskej speváčky (37): Nechcela deti, ale... Dala si zmraziť vajíčka!

Eva Pavlíková s dcérou Katarziou Zobraziť galériu (23)
Eva Pavlíková s dcérou Katarziou (Zdroj: Facebook/Eva Pavlíková)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Dcéra Evy Pavlíkovej učinila životný krok. Aj keď deti v minulosti nechcela, teraz zmenila názor a dala si zmraziť vajíčka.

Slovenská pesničkárka Katarína Kubošiová alias Katarzia sa rozhodla pre životný krok. Aj keď v minulosti otvorene hovorila o tom, že deti mať neplánuje, všetko sa zmenilo a ona si dala zmraziť vajíčka. Prosto si uvedomila, že raz deti mať chce. „Za posledný rok som otočila o 180’ v mojom a zmenila som názor. Ak by som o tom počula skôr, že sa vôbec dá mraziť vajíčka urobím to v 30-tke a aj predtým!" zverila sa na sociálnej sieti dcéra herečky Evy Pavlíkovej. 

„Aj keď to neznamená, že tie mrazené ma zachránia pred časom našich tiel, ale v septembri som ešte plakala, keď ma doktorka trochu necitlivým spôsobom konfrontovala s otázkou, že načo teda čakám. Tak som sa zľakla a bolo mi smutno, že podľa vedy sa tým musím začať zaoberať a mala som z toho úzkosť. Ale ani ona ani len nespomenula mrazenie, teda “social freezing”. Naše telá sú individuálne, možno to moje bude môcť prirodzene otehotnieť aj v 45 a možno nie, bohužial nikdy nevieme," pokračovala s tým, že jej veľmi odľahlo a má pocit, že získala viac času.

TRPKÝ vzťah Evy Pavlíkovej s dcérou: Dala jej šancu po 17 rokoch! Prečítajte si tiež

TRPKÝ vzťah Evy Pavlíkovej s dcérou: Dala jej šancu po 17 rokoch!

„Cítim v sebe prebytok lásky a raz by som ju chcela zažiť k svojim deťom, aj keď to neznamená, že sa to musí stať, alebo že sa to podarí," dodala. Na záver opísala aj samotnú liečbu a zákrok. „Z hormónov mi nič nebolo, ale aj to je veľmi individuálne. Ihiel som sa bála, ale nakoniec som sa naučila aj sama. Zákrok bol úplne v pohode, bála som sa, ale nebolo sa čoho. Stretla som tam niekoľko žien s rôznymi príbehmi a bol to v niečom aj taký ľudský zážitok," opísala.

Viac o téme: Eva PavlíkováKatarzia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

30-ročné FOTO známych Slovákov:
30-ročné FOTO známych Slovákov: TÁTO herečka bola totálna ŠUPA a známy herec? NESPOZNÁTE HO!
Domáci prominenti
Jackuliak sa už nedokáže
Hercovi Jackuliakovi už RUPLI NERVY... Tvrdý ODKAZ premiérovi: Fico, NIČÍŠ budúcnosť môjho dieťaťa!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Michaela Kováčika.
VEĽKÝ krok v živote Wandy Hrycovej: SŤAHOVANIE s celou rodinou... Mimo Slovenska!
Domáci prominenti
Pesnička dcéry Katarzie dohnala
Vždy veselá Pavlíková totálne NA DNE: Keď zistíte, čo ju dohnalo k slzám, budete plakať s ňou!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tinina dcérka na futbalovom zápase v Barcelone
Tinina dcérka na futbalovom zápase v Barcelone
Prominenti
Prvé stretnutie synčeka Zuzany Plačkovej s malou sestričkou
Prvé stretnutie synčeka Zuzany Plačkovej s malou sestričkou
Prominenti
Obhajca Marek Para a prokurátor Peter Kysel o návrhu na prejudiciálnu otázku
Obhajca Marek Para a prokurátor Peter Kysel o návrhu na prejudiciálnu otázku
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Zápach plynu v hlavnom meste: Z potrubia vo Vrakuni unikal plyn, zasahovať museli hasiči
Domáce
TEST OSOBNOSTI Aký si
TEST OSOBNOSTI Aký si typ cestovateľa? Odhaľ svoje pravé turistické ja
hashtag.sk
Ilustračné foto
Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby v kauze Očistec
Domáce
Hrozná zrážka na železnici: Vlak nemal šancu včas zabrzdiť. Vyslali sanitky, hlásia ťažké zranenia
Hrozná zrážka na železnici: Vlak nemal šancu včas zabrzdiť. Vyslali sanitky, hlásia ťažké zranenia
Košice

Zahraničné

Sergej Lavrov
Lavrov to povedal jasne: TAKÉTO má Moskva plány s Európou! Je pripravená kedykoľvek zareagovať
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina rozbieha výrobu zbraní s Francúzskom: Zasahuje aj pápež s veľkou pomocou
Zahraničné
Nepochopiteľná chyba zdravotníkov! 2-ročný
Nepochopiteľná chyba zdravotníkov! 2-ročný chlapček čakal na nové srdce, personál ho počas prepravy zničil
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Vydesený Zelenskyj: Moskva a Washington pripravujú dohodu o Ukrajine! Bez nás a to nie je všetko
Zahraničné

Prominenti

Eva Pavlíková s dcérou
Nečakaný krok slovenskej speváčky (37): Nechcela deti, ale... Dala si zmraziť vajíčka!
Domáci prominenti
Vianočná rocková párty v
Pikantný TRAPAS Petra Cmorika: Na verejnosti skončil s HOLOU R*ŤOU!
Domáci prominenti
Známa herečka zažila šok:
Známa herečka zažila šok: Odišla filmovať a... Jej chlap ju vymenil za Angelinu Jolie!
Osobnosti
Česko-Slovenský ples očami AI:
Česko-Slovenský ples očami AI: Operený oblak, LACNÁ Batthyányho dcéra a... TOTO je módny zločin!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

pyramídy v Gíze
Dejepis v troskách? Veľká pyramída v Gíze môže byť o 20-tisíc rokov STARŠIA! ŠOKUJÚCE zistenia inžiniera z Talianska
Zaujímavosti
Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka
Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka otehotnieť BEZ STYKU? Expert z NASA opísal scenár, pri ktorom tuhne krv v žilách!
Zaujímavosti
Urológ konštatuje: Skupina mužov
Urológ konštatuje: Skupina mužov z týchlo lokalít Slovenska má s urologickým vyšetrením problém. Chlapi, Nebojte sa!
vysetrenie.sk
Nezapli ste si LETOVÝ
Nezapli ste si LETOVÝ režim? TOTO počujú piloti v slúchadlách, keď IGNORUJETE ich prosby! Prestaňte s tým
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk

Ekonomika

Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru

Šport

ZOH 2026 Životné preteky Hektora Kapustíka! Osemnásťročný Slovák pri premiére na olympiáde zažiaril
ZOH 2026 Životné preteky Hektora Kapustíka! Osemnásťročný Slovák pri premiére na olympiáde zažiaril
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Zranená Vonnová si je istá a štart neľutuje, vyjadrila sa k svojmu zraneniu
ZOH 2026 Zranená Vonnová si je istá a štart neľutuje, vyjadrila sa k svojmu zraneniu
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Neuveriteľná medailová žatva: Slovensko má štyri zlaté a štyri bronzové kovy
VIDEO Neuveriteľná medailová žatva: Slovensko má štyri zlaté a štyri bronzové kovy
Bojové športy
ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
Slováci na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky

Kariéra a motivácia

Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Rady, tipy a triky
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Motivácia a produktivita
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
Hľadám prácu
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérny rast

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Losos
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Výber receptov

Technológie

Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Armádne technológie
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Android
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
Inštalácia tlačiarne vo Windows bola roky peklo. Microsoft to chce konečne zjednodušiť
Windows
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
YouTube Music spravil krok, ktorý nahneval používateľov. Takto začal obmedzovať texty piesní
Správy

Bývanie

Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok

Pre kutilov

Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedna ingrediencia a kilá idú dolu: Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje
Chudnutie a diéty
Jedna ingrediencia a kilá idú dolu: Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sergej Lavrov
Zahraničné
Lavrov to povedal jasne: TAKÉTO má Moskva plány s Európou! Je pripravená kedykoľvek zareagovať
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina rozbieha výrobu zbraní s Francúzskom: Zasahuje aj pápež s veľkou pomocou
Nepochopiteľná chyba zdravotníkov! 2-ročný
Zahraničné
Nepochopiteľná chyba zdravotníkov! 2-ročný chlapček čakal na nové srdce, personál ho počas prepravy zničil
Belgičanka prehltla lyžicu.
Zahraničné
Neskutočná dráma: Mladej žene sa zasekla v hrdle lyžica! Prehltla ju a skončila na sále

Ďalšie zo Zoznamu