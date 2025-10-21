Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Zima klope na dvere: Prvý sneh už o pár dní? Meteorológovia varujú pred dvomi zlomovými dátumami

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Slováci sa môžu pomaly pripraviť na prvé snehové vločky. Hoci jeseň zatiaľ ukazuje svoju miernejšiu tvár, odborníci upozorňujú, že na prelome októbra a novembra sa počasie začne prudko meniť. Do úvahy prichádzajú dva prelomové momenty, ktoré môžu priniesť prvé sneženie aj do nižších polôh.

Podľa meteorológov sa prvá výraznejšia zmena očakáva okolo 28. októbra. Po sérii teplejších dní dorazí studený front, ktorý prinesie výdatné zrážky a pokles teplôt pod dlhodobý priemer. Na severe Slovenska môže v tom čase začať snežiť už od výšky približne 600 metrov nad morom. Hoci v nížinách zatiaľ zostane dážď, trend je jasný – zima sa pomaly hlási o slovo. Informuje o tom portál iMeteo s tým, že teploty budú v niektorých oblastiach až o 5 °C nižšie, než je obvyklé.

Druhý prelomový moment by mal prísť okolo 10. novembra, teda symbolicky v období Martina. Modely naznačujú, že v tom čase k nám môže preniknúť studený, arktický vzduch, ktorý by priniesol výraznejší pokles teplôt a sneženie od výšky 400 metrov.

archívne video

V Bratislave padá sneh (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

To znamená, že prvé vločky by sa mohli objaviť aj v nižších oblastiach, napríklad v okolí Žiliny, Banskej Bystrice či Prešova. Zaujímavosťou je, že začiatok novembra má byť ešte nezvyčajne teplý – miestami až do +17 °C, no po ňom príde prudký zlom.

Hoci sa o globálnom otepľovaní často hovorí ako o „zahrievaní planéty“, jeho dôsledkom sú aj častejšie extrémne výkyvy počasia. Teplejšie oceány a vyššia vlhkosť v atmosfére spôsobujú, že v jesenných a zimných mesiacoch dochádza k prudším zmenám, výdatným dažďom či náhlym vpádom studeného vzduchu.

Podľa iMeteo je to presne to, čo momentálne pozorujeme – október je teplotne podpriemerný, a hoci sa to môže zdať ako bežné jesenné počasie, trend ukazuje na skorý príchod zimy.

Ďalšie zo Zoznamu