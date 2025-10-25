Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Dráma v bratislavských potravinách! Hádka medzi zákazníkmi, došlo až k BITKE: Všetko zachytilo VIDEO

V bratislavských potravinách došlo k fyzickému útoku.
V bratislavských potravinách došlo k fyzickému útoku. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
TASR

BRATISLAVA - Polícia obvinila pre fyzický konflikt v potravinách na Púchovskej ulici v Bratislave 27-ročného Dominika H. Incident sa stal vo štvrtok (23. 10.) doobeda. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Spresnila, že v potravinách došlo k verbálnemu konfliktu medzi dvomi zákazníkmi, ktorý neskôr prešiel do fyzického útoku. „Predmetom výmeny názorov sa stalo konanie 27-ročného Dominika H., ktorý sa tlačil na zákazníka pred ním, čo vyústilo do fyzického násilia. Krátko po čine bol napadnutý muž ošetrený pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, pričom 27-ročného Dominika H. zadržala hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky,“ uviedla hovorkyňa.

Doplnila, že v piatok (24. 10.) vyšetrovateľ zadržaného muža obvinil pre trestný čin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. „V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až tri roky,“ dodala Šimková.

