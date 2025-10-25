AKTUÁLNE Hrozný nález na Kysuciach: Pri ceste našli ležať mŕtve telo! Zasahuje polícia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
BRODNO - Hrozný nález popri ceste. Žilinská krajská polícia rieši prípad nálezu mužského tela, ktoré ležalo popri ceste pri obci Brodno. Zatiaľ je známe, že ide o 22-ročného mladíka, bližšie okolnosti polícia zatiaľ nezverejnila.
"Dnes v doobedňajších hodinách bolo vedľa cesty I/11 v smere jazdy od Žiliny na Čadcu k. ú. obce Brodno okres Žilina nájdené telo bez známok života," uviedla polícia.
Následne bolo zistené, že ide o 22-ročného muža. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. "Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Žiline. Ďalšie okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodali.