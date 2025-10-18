Senior sa stratil pri zbere gaštanov: Polícia ho vypátrala pomocou dronu

PIEŠŤANY - Policajtom sa podarilo vypátrať 79-ročného muža, ktorý sa stratil v stredu (15. 10.) večer počas zberu gaštanov pri Piešťanoch. Po takmer štyroch hodinách intenzívneho pátrania sa ho podarilo nájsť živého a zdravého vďaka dronistovi z Dronovej špecializovanej jednotky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Senior sa stratil vo večerných hodinách na sedle Havran. Nevrátil sa na dohodnuté miesto a synovi sa ho nedarilo dlhší čas nájsť, preto krátko pred 19.00 h požiadal o pomoc políciu. Na mieste sa do pátrania okamžite zapojili policajti z Piešťan, z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Trnava, kriminálka, profesionálni hasiči, dobrovoľní hasiči, psovod a členovia Pohotovostného pátracieho tímu.
Po nájdení strateného muža mu policajti a medici Pohotovostného pátracieho tímu poskytli predlekársku prvú pomoc. Hasiči zabezpečili jeho transport k zdravotníkom.