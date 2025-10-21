Slovensko a Bosna a Hercegovina chcú rozšíriť vzájomné diplomatické zastúpenie, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Slovensko a Bosna a Hercegovina plánujú rozšíriť vzájomné diplomatické zastúpenie. SR chce otvoriť honorárny konzulát v meste Banja Luka a zároveň Bosna a Hercegovina pripravuje zriadenie veľvyslanectva v Bratislave. Cieľom je prehĺbiť bilaterálne vzťahy, najmä v ekonomickej oblasti. Ministri zahraničných vecí oboch krajín o tom informovali po spoločnom utorkovom rokovaní na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Dohodli sme sa s pánom ministrom aj na tom, že otvoríme náš honorárny konzulát v Banja Luke a že urobíme všetky kroky, ktoré sú s tým spojené. My sme sa dostali už pomerne ďaleko a myslím si, že tento proces môžeme veľmi rýchlo uzavrieť. Čo bude ďalšia pomoc, aby nám aj honorárny konzulát pomohol pri identifikovaní našej spoločnej ekonomickej spolupráce,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Priblížil, že do finálnej fázy sa dostáva aj proces otvorenia ambasády Bosny a Hercegoviny v Bratislave. „Veľmi to vítame, lebo to posilní naše vzťahy, čo sa týka ekonomických vzťahov. Určite sú solídne, ale môžeme ich zintenzívniť,“ dodal minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič. Verí, že ambasádu v Bratislave čoskoro otvoria.
Hovorili aj o hospodárskych témach
Ministri hovorili okrem iného aj o hospodárskych témach vrátane investícií, zelených technológií, moderných služieb a cestovného ruchu. Vyzdvihli aj vzájomnú podporu krajín v kandidatúrach. Blanár poďakoval za pomoc Bosny a Hercegoviny pri nelegálnej migrácii. Deklaroval tiež ďalšiu podporu SR vo vojnovej misii EUFOR Althea, kde aktuálne pôsobia desiatky slovenských vojakov.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň deklaroval podporu SR v integrácii Bosny a Hercegoviny do EÚ. „Slovenská republika je pripravená aj pomôcť svojou expertízou, teda poradenstvom pri tomto rokovaní,“ dodal. Konakovič mu za podporu poďakoval. „Naša ekonomika je úplne integrovaná do konceptu Európskej únie a cez 93 percent ide náš vývoz do krajín Európskej únie, čiže toto je niečo, čo naša krajina nevyhnutne potrebuje. Musíme poskytnúť našim mladým ľuďom, aby tam zostali,“ skonštatoval. Najprv by však volil vstup do NATO, no táto „idea“ ešte podľa jeho slov nedozrela.
Obaja ministri vyzdvihli vzťahy a spoluprácu medzi krajinami, na čo podľa nich treba nadväzovať aj v budúcnosti. „Dúfam, že mnohé projekty sú pred nami, že budeme spoločne pracovať, ale musíme sa častejšie stretávať,“ dodal Konakovič s tým, že krajiny sú od seba neďaleko, čo možno pre zintenzívnenie vzťahov využiť.