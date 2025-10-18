Slováci môžu od teraz cestovať do Juhoafrickej republiky bez víz: Režim sa vzťahuje na krátkodobé pobyty

BRATISLAVA – Slovenskí občania už pre cesty do Juhoafrickej republiky nepotrebujú vstupné víza. Bezvízový režim sa s okamžitou platnosťou vzťahuje na držiteľov cestovných pasov SR na krátkodobé pobyty do 90 dní. Slovenskú stranu o tom oficiálne prostredníctvom diplomatickej nóty upovedomilo Ministerstvo zahraničných vecí Juhoafrickej republiky. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Ide o ďalší výsledok úspešnej slovenskej zahraničnej politiky na všetky svetové strany, v rámci ktorej posilňujeme diplomatické vzťahy a dialóg so všetkými krajinami, ktoré o to majú záujem. A prinášame tak konkrétne výhody pre občanov SR, ktorí môžu aktuálne cestovať bez vízovej povinnosti až do 185 krajín sveta,“ povedal šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
MZVEZ priblížilo, že slovenskí občania môžu cestovať do Juhoafrickej republiky na krátkodobé pobyty bez víz a zdržiavať sa na jej území najviac 90 dní počas jednej návštevy. Bezvízový režim sa vzťahuje na všetky druhy cestovných pasov vydaných Slovenskom.
Bezvízové cesty pribúdajú aj mimo Európy
Cestovný pas SR si za posledné obdobie podľa MZVEZ posilnil svoje postavenie v rámci Henley Passport Index, oficiálnom celosvetovom rebríčku sily pasov. Ešte bez zohľadnenia rozšírenia bezvízového styku o Juhoafrickú republiku sa v ňom momentálne nachádza na ôsmom mieste, doplnil rezort. Tvrdí, že od roku 2006 slovenský pas postúpil o 14 priečok.
„Slovenská diplomacia naďalej aktívne pracuje na zlepšení postavenia nášho pasu a usilujeme sa o rozšírenie bezvízového styku pre občanov SR aj do ďalších krajín,“ poznamenal Blanár. Slovenskí občania majú od minulého roka vstup bez víz do Číny a Vietnamu. Minister deklaroval, že o zavedení bezvízového styku rokujeme s ďalšími krajinami.