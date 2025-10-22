Dôležitým odkazom Clevelandskej dohody je podľa Blanára ochota k porozumeniu

BRATISLAVA - Dôležitým odkazom Clevelandskej dohody je ochota k porozumeniu a dohodnutiu sa. Myslí si to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Pri príležitosti spomienky na 110. výročie jej podpísania to uviedol na podujatí, ktoré zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Clevelandská dohoda bola viac než len právnym aktom. Bola prejavom odvahy našich slovenských a českých krajanov, ktorí aj ďaleko od domova nezabudli na svoje národy a verili v ich slobodnú budúcnosť,“ vyhlásil Blanár.
Spolupráca so Slovákmi v zahraničí
Šéf rezortu diplomacie podotkol, že Slováci v zahraničí môžu aj dnes prispievať k šíreniu dobrého mena Slovenska. „Je potrebné, aby sme s našimi krajanmi úzko spolupracovali, aby sme ich stále vnímali ako občanov Slovenskej republiky a ako tých, ktorí tvoria náš spoločný slovenský svet, v ktorom žijeme s ďalšími národmi,“ myslí si Blanár. Ako minister zdôraznil, v spoločenstve ľudí a národov treba hľadať kompromisy. Dokázali ich nájsť aj predkovia, čo nakoniec viedlo k budúcej štátnosti.
archívne video
Rezort zahraničných vecí pripomenul, že Clevelandská dohoda, podpísaná 22. októbra 1915 predstaviteľmi Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia, bola prvým spoločným vyhlásením Čechov a Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré podporovalo vznik samostatného federatívneho štátu.