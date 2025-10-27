Blanár odcestuje na návštevu Francúzska: O TOMTO budú diskutovať

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v pondelok na pracovnú návštevu Francúzska. So svojím francúzskym rezortným kolegom Jeanom-Noëlom Barrotom bude v utorok (28. 10.) diskutovať o posilnení slovensko-francúzskych vzťahov, rozvoji hospodárskej a investičnej spolupráce a aktuálnych zahraničnopolitických témach. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár absolvuje tiež rokovanie s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. Na pôde veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne so zástupcami slovenskej krajanskej komunity vo Francúzsku a zároveň si pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania,“ napísalo ministerstvo.