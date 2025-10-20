Štátny tajomník Chovanec odcestoval do Ženevy: Zúčastní sa konferencie OSN

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec odcestoval v pondelok do Ženevy. Počas dvoch dní (20. a 21. 10.) tam bude zastupovať Slovenskú republiku na 16. konferencii Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj - UNCTAD 16. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia z približne 100 krajín vrátane 60 ministrov a 40 ministerských zástupcov. Diskutovať budú o obchode, financovaní rozvoja, investícií, dodávateľských reťazcov a technológií vrátane umelej inteligencie a digitálnej ekonomiky.
Súčasťou pracovného programu štátneho tajomníka bude aj bilaterálne rokovanie s výkonnou tajomníčkou Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) Tatianou Molceanovou a s generálnou tajomníčkou Organizácie pre digitálnu spoluprácu (DCO) Deemah Al Yahyovou.
Hlavné zasadnutie UNCTAD sa koná každé štyri roky a určuje strategické priority organizácie pre nasledujúce obdobie. Témou tohtoročného zasadnutia je Formovanie budúcnosti: Podpora hospodárskej transformácie pre spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rozvoj. Zameria sa na spravodlivý a udržateľný rast, reformu globálneho finančného systému a posilnenie úlohy rozvojových krajín v medzinárodnom obchode.