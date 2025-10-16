Pápež Lev XIV. odsúdil používanie hladu ako vojnovej zbrane a upozornil na globálne zlyhanie

RÍM - Pápež Lev XIV. vo štvrtok naliehavo vyzval lídrov z celého sveta na ukončenie hladu. Počas návštevy sídla Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme vyhlásil, že nechať milióny ľudí každý deň hladovať je kolektívnym a etickým zlyhaním. Informuje o tom agentúra Reuters.
Hlava katolíckej cirkvi tiež odsúdila používanie hladu ako vojnovej zbrane, no nevyjadrila sa k žiadnym konkrétnym konfliktom či krajinám. Lev XIV. citoval údaje OSN, podľa ktorých približne 673 miliónov ľudí každý deň trpí nedostatkom jedla. Tento počet označil za „jasný znak prevládajúcej necitlivosti, bezcitnej ekonomiky... a nespravodlivého a neudržateľného systému distribúcie zdrojov“. „V čase, keď veda predĺžila priemernú dĺžku života... je to, že milióny ľudí hladujú - a pre hlad umierajú - kolektívnym zlyhaním, etickým zlyhaním, historickým priestupkom,“ vyhlásil pápež.
Zneužívanie hladu vo vojnách
Podľa neho sú dnešné konflikty „svedkami opätovného používania potravín ako vojnovej zbrane“. „Medzinárodné humanitárne právo bez výnimky zakazuje útoky na civilistov a na tovary, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie obyvateľstva... Zdá sa, že na to sa zabúda, pretože sme bolestne svedkami pokračujúceho používania tejto krutej stratégie,“ povedal pápež.
„Nemôžeme takto pokračovať, pretože hlad nie je osudom ľudstva, ale jeho pádom,“ dodal Lev XI. V sídle FAO vo štvrtok hovoril, prevažne v španielčine, pred približne 125 delegáciami, ktoré sa zúčastnili na týždeň trvajúcom fóre pri príležitosti 80. výročia organizácie.