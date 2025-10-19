Druhý útok na budovu OSN: Húsíovia zadržali zamestnancov Organizácie Spojených národov

SANÁ - Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia zadržali v nedeľu 20 zamestnancov Organizácie Spojených národov (OSN), medzi ktorými je päť Jemenčanov a 15 medzinárodných pracovníkov. Ďalších 11 ľudí húsíovia prepustili po výsluchu, informujú agentúry AP a denníka The Guardian.
Hovorca predstaviteľa OSN pre Jemen Jean Alam pre AP uviedol, že zamestnanci OSN boli zadržaní v zariadení v juhozápadnej štvrti hlavného mesta Saná Hadda. Podľa The Guardian tak išlo o druhý útok na budovu OSN v jemenskej metropole za posledných 24 hodín. Organizácia je podľa Alama v kontakte s húsíjmi a ďalšími stranami, aby „čo najrýchlejšie vyriešila túto vážnu situáciu, ukončila zadržanie všetkých zamestnancov a obnovila plnú kontrolu nad svojimi zariadeniami v Saná“.
Povstalci obviňujú pracovníkov zo špionáže
Iný predstaviteľ OSN pod podmienkou zachovania anonymity potvrdil, že jemenskí povstalci zabavili zo zariadenia všetko komunikačné vybavenie, vrátane telefónov, serverov a počítačov. Zadržaní zamestnanci podľa neho pracujú vo viacerých agentúrach OSN, vrátane Svetového potravinového programu (WFP), Detského fondu OSN (UNICEF) a Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
Húsíovia vykonávali v Jemene opakované razie proti OSN či iným medzinárodným organizáciám a doteraz zadržali podľa AP viac ako 50 zamestnancov OSN. Povstalci tvrdia, zadržané osoby a ľudia pracujúce pre iné medzinárodné organizácie a zahraničné veľvyslanectvá sú špióni. OSN tieto obvinenia dôrazne popiera.