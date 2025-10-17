Obchodovanie s ľuďmi aj na Slovensku! Najmladšia obeť mala len osem rokov

BRATISLAVA - Od januára do konca septembra na Slovensku identifikovali 37 obetí obchodovania s ľuďmi. Väčšina z nich (26) boli ženy. Najmladšia obeť mala osem a najstaršia 68 rokov. V jednom prípade bolo kombinované vykorisťovanie na Slovensku i v Rakúsku. Obete pochádzali prevažne zo Slovenska, v piatich prípadoch išlo o cudzincov - občanov Ukrajiny, Moldavska a Nepálu. Pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. 10.) o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
„Od roku 2023 sledujeme výraznejší nárast identifikovaných detských obetí. Z celkového počtu identifikovaných osôb v aktuálnom roku 2025 tvoria deti vyše 62 percent,“ poznamenal Neumann. Išlo prevažne o prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania (celkom 23, z toho 18 detí). Sedem obetí vykorisťovali pracovne, z toho bolo jedno osemročné dieťa, rovnako sedem obetí zneužili za účelom núteného žobrania, z toho štyri deti. Jedna osoba bola vykorisťovaná za účelom otroctva alebo praktík podobných otroctvu.
„Stále častejšie odhaľujeme detské obete obchodovania s ľuďmi. Deti by nikdy nemali byť zneužívané - ani na sexuálne služby, ani na nútenú prácu, ani na kriminalitu. Napriek tomu sa to deje, čo je veľmi znepokojujúce,“ upozornila Lucia Kurilovská, národná koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň prvá štátna tajomníčka MV SR.
Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Rezort vnútra pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi vyzýva verejnosť, aby bola pozorná k možným prejavom vykorisťovania vo svojom okolí. Pripomína, že podnety je možné nahlásiť prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 (nonstop a bezplatne).
Každá identifikovaná obeť má možnosť vstúpiť do programu podpory a ochrany. Poskytuje okrem iného aj ubytovanie, psychologickú a sociálnu podporu, právne poradenstvo aj pomoc pri reintegrácii do bežného života. V roku 2025 bolo doň zaradených 13 osôb, z toho desať žien. Od roku 2008 vstúpilo do programu celkovo 379 obetí, z toho 210 žien. Bolo medzi nimi 25 dievčat a šesť chlapcov. Od roku 2015 do roku 2024 evidovali 364 obvinených osôb v 153 prípadoch obchodovania s ľuďmi. V roku 2025 eviduje polícia desať páchateľov obchodovania s ľuďmi, z toho päť mužov a päť žien, pričom tri z nich boli maloleté.