Nepálska premiérka viedla prvé rokovania medzi politikmi a mládežou od protestov

KÁTHMANDU - Nepálska dočasná premiérka Sušíla Kárkíová zorganizovala prvé rokovanie medzi politickými stranami a zástupcami mládeže od protestov, ktoré viedli k pádu bývalej vlády a vyžiadali si najmenej 73 obetí.Inormuje správa agentúry AFP.
Protesty sa začali 8. septembra v Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz platforiem sociálnych médií. Rýchlo prerástli do násilných protivládnych demonštrácií a zapojili sa do nich desaťtisíce predovšetkým mladých ľudí. Podnietila ich dlhodobá nespokojnosť s ekonomickou situáciou a rozšírenou korupciou v krajine. „Podarilo sa nám vytvoriť prostredie spolupráce a dôvery tým, že sme ukončili stav nedostatku dialógu,“ povedala premiérka a bývalá prvá predsedníčka najvyššieho súdu o stredajšej schôdzke, ktorá trvala štyri hodiny.
Kárkíová povedie Nepál až do volieb
Kárkíová povedie Nepál až do volieb, ktoré sú naplánované na marec budúceho roka. S cieľom zabezpečiť ich hladký priebeh musí vyriešiť viaceré úlohy, okrem iného hlbokú nedôveru verejnosti voči etablovaným nepálskym stranám. Prvým krokom bolo práve rokovanie predstaviteľov všetkých politických strán s niekoľkými zástupcami tzv. generácie Z. Zúčastnili sa ňom aj reprezentanti strany zvrhnutého bývalého premiéra Prasáda Šarmu Olího. „Po protestoch medzi nimi vznikla priepasť v dôvere,“ povedal pre AFP vládny mediálny koordinátor Rám Rával. Minister komunikácií Džagadíš Kharel doplnil, že stretnutie bolo „dôležité a plodné“.