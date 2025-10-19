Slovákov bombarduje TÁTO správa, ide o podvod! Polícia varuje: Nenechajte sa nachytať, prídete o PENIAZE

BRATISLAVA - Podvodníci sa na Slovensku pokúšajú oklamať ľudí falošnými správami o zablokovaní mobilného telefónu. Správy sa má tváriť ako oficiálna komunikácia od Ministerstva vnútra, v ktorej podvodníci žiadajú okamžité zaplatenie pokuty s vyhrážkami odpojenia.
Na Slovensku sa momentálne šíri nová vlna podvodných správ, pri ktorých sa útočníci vydávajú za Ministerstvo vnútra SR. Viacerí občania zaslali polícii screenshot podozrivej správy, pravdepodobne emailu, v ktorej sa tvrdí, že ministerstvo získalo kontrolu nad ich mobilným telefónom z důvodu sledovania pornografických webových stránok. Už na prvý pohľad však ide o podvod.
Podľa tejto falošnej správy musia obete za odblokovanie svojho zariadenia zaplatiť pokutu. Podvodníci v texte dokonca uviedli konkrétne platobné údaje. Všetko je však len sofistikovaný podvod zameraný na vylákaní peňazí od nič netušiacich ľudí. Podvodníci pri tejto schéme využívajú osvedčenú taktiku psychologického nátlaku na obeť. V texte správy sa doslova píše výhrážka: "Ak nezaplatíte, budete odpojený". Táto metóda má vyvolať paniku a prinútiť obete konať unáhlene bez premýšľania.
Polícia zdôrazňuje, že Ministerstvo vnútra SR nemá technické možnosti ani právne oprávnenie zablokovať občanom mobilné telefóny takýmto spôsobom. "Žiadna štátna inštitúcia na vás nikdy nebude tlačiť cez správu a vyhrážať sa vám, že ak nezaplatíte, alebo nezadáte údaje z karty, tak bude znášať následky," upozorňuje polícia.
Podvodníci si uvedomujú časový faktor - vedia, že čím dlhšie obeť uvažuje a analyzuje situáciu logicky, tým väčšia je pravdepodobnosť, že rozpozná podvod. Preto sa snažia vytvoriť umelý časový tlak a pocit naliehavosti, ktorý má zabrániť racionálnemu uvažovaniu. Polícia preto apeluje na občanov, aby v žiadnom prípade nepodliehali strachu a panike. Zachovanie chladnej hlavy a logické uvažovanie sú najlepšou ochranou proti takýmto podvodným pokusom. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné kontaktovať oficiálne kanály danej inštitúcie alebo nahlásiť podozrivú správu príslušným orgánom.