Británia zakáže online pornografiu zobrazujúcu škrtenie, píšu britské médiá

LONDÝN - Británia v rámci úsilia vlády bojovať proti násiliu na ženách a dievčatách zakáže online pornografiu zobrazujúcu škrtenie. Držanie a zverejňovanie podobných materiálov sa stane trestným činom podľa dodatku k návrhu zákona o kriminalite a polícii, ktorý teraz prerokúva parlament, píšu britské médiá. Krok nasleduje po nezávislom posudku, podľa ktorého pornografia prispela k tomu, že sa škrtenie stalo sexuálnou normou, a to najmä u mladých ľudí.
Podľa nového zákazu presadzovaného vládou budú mať pornografické webové stránky a platformy zákonnú povinnosť zabezpečiť, že používatelia v Británii podobný obsah neuvidia. Ak opatrenia na odstránenie tohto obsahu neprijmú, bude im hroziť pokuta až 18 miliónov libier (zhruba 500 miliónov korún) od britského úradu pre reguláciu mediálneho trhu Ofcom. Nezávislý posudok vydaný vo februári, ktorý zákaz pornografie zobrazujúci škrtenie odporúča, na žiadosť niekdajšieho premiéra Rishiho Sunaka vypracovala konzervatívna členka Snemovne lordov barónka Gabby Bertinová.
Výskum ukazuje, že škrtenie nikdy nie je bezpečnou praktikou, a to napriek rozšírenému presvedčeniu, že môže byť vykonávané bezpečne, píše denník The Guardian. Aj keď škrtenie často nezanechá viditeľné zranenia, nedostatok prísunu kyslíka, hoci len na malú chvíľu, spôsobuje zmeny v krehkých štruktúrach mozgu. Viaceré štúdie ukazujú mozgové zmeny u žien, ktoré boli počas sexu opakovane škriabané, a to vrátane známok poškodenia mozgu a narušenia mozgových hemisfér, ktoré je spojené s depresiou a úzkosťou, píše list.
"Táto vláda nebude nečinne prihliadať, zatiaľ čo sú ženy na internete zneužívané a stávajú sa obeťami násilnej pornografie, ktorá normalizuje ubližovanie. Vysielame silné posolstvo, že nebezpečné a sexistické správanie nebude tolerované," uviedla ministerka pre obete a boj proti násiliu na ženách a dievčatách Alex Daviesová-Jonesová.
Krok vlády nasleduje aj po posudku vypracovanom na žiadosť vlády z roku 2020, ktorý poukázal na "podstatné dôkazy o súvislosti medzi sledovaním pornografie a škodlivými sexuálnymi postojmi a správaním voči ženám". Škrtenie a dusenie sa v Británii stalo trestným činom v rámci zákona o domácom násilí z roku 2021 v reakcii na znepokojenie z toho, že páchatelia často unikajú trestu, pretože škrtanie často nezanecháva fyzické stopy.