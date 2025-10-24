VAROVANIE! Alžbeta z Popradu poslala 30-tisíc a mladík z Bratislavy prišiel o 46-tisíc: TAKTO celý PODVOD prebehol

BRATISLAVA - Príchod policajných zložiek na miesto činu a vyšetrenie celej kauzy je vecou niekoľkých hodín. Ak však ide o podvody pri prevode peňazí a internet bankingu, problém sa komplikuje. Polícia je teraz zamestnaná hneď dvoma prípadmi takýchto podvodov. O peniaze prišiel mladík a aj seniorky.
archívne video
Prvý podvod prezentoval policajný hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Išlo o dôverčivú seniorku, ktorá prišla o vlastné finančné úspory. Išlo o využitie známej legendy o falošnom policajtovi a pracovníkovi národnej banky. "Prostredníctvom mobilného telefónu kontaktoval doposiaľ neznámy páchateľ 78-ročnú seniorku, ktorej sa predstavil ako príslušníčka PZ Alžbeta Gregorová z Popradu. Nasledovala známa legenda o tom, ako policajtka na bankovom účte seniorky zaznamenala pokus o úverový podvod, o ktorý sa mal pokúsiť muž menom Tomáš Bartoš ktorý údajne disponoval plnou mocou od seniorky," informoval Szeiff.
Podvodník potom seniorke na email poslal služobný preukaz ako aj predvolanie na výsluch. Aby legendu ešte viacej umocnil, zapojil do nej aj falošného pracovníka Národnej banky Slovensko – Ing. Petra Vyskočila. Ten seniorku inštruoval aby si do mobilného telefónu nainštalovala aplikáciu SIGNAL, pričom ďalšia komunikácia prebiehala cez ňu. "Práve cez ňu seniorka obdržala od podvodníka falošné potvrdenia z Národnej banky Slovensko a zároveň seniorku usmernil, aby vybrala zo svojho účtu finančnú hotovosť vo výške 30 000 eur. Tie následne v zmysle inštrukcii seniorka vložila na bankový účet v jednej z pobočiek bánk nákupného centra na Metodovej ulici," priblížil.
Počas komunikácie s podvodníkom seniorka absolvovala aj videohovor s mužom, pričom po nahlásení tohto konania na príslušnom policajnom oddelení bol za súčinnosti kriminalistického technika vyhotovený „identikit“ podozrivej osoby.
"Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I okolnosti tohto prípadu v súčasnosti vyšetrujú a v rámci vyšetrovania sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osoby doposiaľ neznámej totožnosti na priloženom identikite. Táto osoba by mohla svojimi informáciami napomocť pri objasnení skutku," prispel informáciami Szeiff.
O celé svoje úspory prišiel aj mladík z Bratislavy
To však nie je všetko, pretože cieľom podvodníkov už zďaleka nie sú len seniori. "Obeťou podvodu sa stal mladý muž, ktorý od 3. októbra 2025 komunikoval s podvodníkmi, ale až včera (23. októbra 2025) sa dostavil na jedno z oddelení PZ v druhom bratislavskom okrese," informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Silvia Šimková.
Začiatkom októbra mal byť muž kontaktovaný cudzím mužom vydávajúcim sa za príslušníka PZ s menom Róbert Jonás, ktorý mu mal oznámiť, že si istá pani Horvátová mala vziať na jeho meno úver v banke vo výške 14 000 eur a mal byť kontaktovaný pracovníkom NBS.
"Falošný pracovník NBS mal mladému mužovi oznámiť, že musí otvoriť viacero úverov na jeho meno, aby sa úver v jeho banke vynuloval a aby podvodníci už ďalšie úvery nemohli zobrať. Inštruovaný falošným pracovníkom NBS si mal ísť vybaviť úver do maximálnej výšky bez potvrdenia o príjme, čo aj vykonal a úver vo výške 26 530 eur mal vybrať z bankomatu," dodala Šimková s tým, že tu mladíka zastavil samotný bankomat, ale až na sume 14-tisíc eur.
Muža varovala dokonca samotná pracovníčka banky, bol však neoblomný
"Tieto peniaze mal podľa ďalších inštrukcií vložiť na bitcoinový účet. V rámci niekoľkých dní bol mladý muž kontaktovaný viackrát a podľa inštrukcií si mal vybaviť viacero úverov. Nepomohlo ani to, keď mu pracovníčka banky povedala, aby zložil mobil, nakoľko sa bude jednať o podvod. Takto svojím konaním prišiel mladý muž o vyše 46 000 eur," uviedla Šimková.