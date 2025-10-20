Ministerstvo vnútra modernizuje vybavenie: Okresy dostali 40 terénnych vozidiel

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR odovzdalo zamestnancom odborov krízového riadenia okresných úradov 40 nových terénnych vozidiel. V pondelok na tlačovej konferencii o tom informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák a generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi.
VIDEO
Tridsaťdeväť vozidiel bude rozdelených po jednotlivých okresných úradoch a jedno vozidlo ostane v Bratislave na sekcii krízového riadenia. Jedno vozidlo sa podarilo ministerstvu zaobstarať za cenu približne 24.000 eur. „Celkový náklad tejto zákazky je v hodnote jedného milióna eur. Celá zákazka je financovaná z eurofondov, z konkrétne určeného programu pre krízové riadenie,“ uviedol Šutaj Eštok.
Odbory krízové riadenia nemali svoje dedikované vozidlá, preto si požičiavali vozidlá z iných odborov. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR podotkol, že chcú byť bližšie k občanom a bližšie k tomu, aby dokázali predchádzať jednotlivým mimoriadnym udalostiam.
„Zamestnanci odborov krízového riadenia sú mnohokrát tí, ktorých nevidíte, ale sú určite medzi prvými na mieste mimoriadnej udalosti. Potrebujeme toto ešte zefektívniť a zrýchliť, potrebujeme, aby zamestnanci odborov krízového riadenia boli bližšie k občanom, aby chodili školiť deti na prvom a druhom stupni základných škôl, aby boli bližšie teda k občanom SR,“ doplnil Erdélyi.
Štátny tajomník MV SR dodal, že minulý týždeň podpísalo MV SR memorandum o spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. „Budeme tam mať otvorené dvere na to, aby sme vzdelávali našich ľudí cez okresné úrady, starostov, primátorov a ich členov krízových štábov,“ spresnil Kaliňák.