Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne, uviedol Gašpar

BRATISLAVA - Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne. V TASR TV to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Rozdielnosť názorov koaličných a opozičných poslancov považuje za normálnu vec, mala by sa však podľa neho komunikovať slušným spôsobom. „Môžete o niekom povedať, že je zlý minister a slabý odborník. Ale len čo útočíte na jeho ľudskú podstatu a začnete ho nazývať vagabundom a zlodejom, tak s tým mám problém,“ povedal Gašpar. Priznal, že politická klíma v spoločnosti, ale aj v parlamente sa v posledných rokoch výrazne zmenila. „Mení sa celá spoločnosť, mení sa aj politický súboj. Mali sme tu predsa na Slovensku atentát na predsedu vlády z politických dôvodov,“ pripomenul.

V parlamente podľa neho často dochádza k zbytočným obštrukciám, ale aj k správaniu poslancov na hrane zákona o rokovacom poriadku. „Matovičovci sú dobrý príklad toho, keď im parlament neslúži na to, aby vecne diskutovali o zákone, ale aby robili teatrálne cirkusové vystúpenia plné urážok a vulgarizmov. Keby som sa mal držať rokovacieho poriadku, upozorniť ich, že sa odkláňajú od predmetu rokovania a pri druhom upozornení im zobrať slovo, tak by som zobral slovo ôsmim z desiatich,“ tvrdí Gašpar.

Zákaz vizuálnych pomôcok

V tomto kontexte vníma aj novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorá by okrem iného mala zakázať používať v pléne parlamentu na mieste vyrobené vizuálne pomôcky, napríklad plagátik s hanlivým nápisom, aký počas rozpravy použil aj líder Hnutia Slovensko. „Vyrobil si v pléne nejaký plagátik, s ktorým prišiel dole a znemožnil záverečné slovo ministrovi financií pri konsolidácii,“ pripomenul Gašpar. Takéto správanie poslanca NR SR považuje za neprijateľné.

Novela zákona o rokovacom poriadku by mala byť schválená na aktuálnej schôdzi parlamentu. Podľa Gašpara je už pripravený aj pracovný návrh etického kódexu, ktorý by národná rada mohla prijať formou uznesenia. „Som presvedčený, že do konca roka tu budeme mať aj novelu, aj etický kódex a aplikované budú od 1. januára 2026,“ povedal Gašpar.

Najdôležitejší bod programu

Najdôležitejším bodom programu aktuálnej schôdze parlamentu je rozpočet, schôdza má však 130 bodov, medzi ktoré patria napríklad aj novely školských zákonov či prezidentom vrátené covidové amnestie. „Osobne si myslím, že koalícia má aktuálne 78 poslancov, nie 79. Ale pokiaľ bude mať tých 78, budeme schvaľovať zákony, ktoré sú na programe. Realita je, že určite neprejdeme celý program tejto schôdze a opäť budú musieť byť mnohé body presunuté,“ odpovedal podpredseda NR SR na otázku, či očakáva hladký priebeh parlamentnej schôdze.

Na otázku, či podobne ako premiér Robert Fico (Smer-SD) očakáva dovládnutie do riadneho konca volebného obdobia, ak jeden z ministrov aktuálnej vlády spomína možnosť úradníckeho kabinetu, Gašpar odpovedal, že tieto výroky považuje skôr za politickú hru. „Riziko, že sa koalícia môže rozpadnúť, je vždy. My sa však zatiaľ snažíme robiť politicky všetko preto, aby vláda dovládla do riadneho termínu. A želanie pána Migaľa (ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa, poznámka TASR) je len želaním jeho osoby, ktorá má neviem akú predstavu o svojej politickej budúcnosti,“ povedal.

Na margo volieb v Českej republike Gašpar poznamenal, že slovenský a český parlament mali štandardné vzťahy aj v minulom volebnom období, je však možné, že sa teraz, nie iba na parlamentnej ale aj vládnej úrovni, ešte zlepšia. „Nadštandardné vzťahy sú veľmi dôležité, ja som ich v rámci medzinárodnej spolupráce presadzoval,“ pripomenul. Dodal, že znamienko „rovná sa“ by medzi osoby Roberta Fica a Andreja Babiša nedával. „Majú množstvo odlišností. Ale tam, kde máme mať spoločný záujem, je dôležité, aby sme spolu rokovali,“ uzavrel Gašpar.

