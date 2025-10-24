Matovičovci sa chvália videom Cigánikovej s Rašim: Tajné dohadovačky? Poslankyňa SaS odhalila, ako to bolo!

BRATISLAVA - Aj v pléne býva občas napätá atmosféra a rozhodne sa nedá rozprávať o plnohodnotnej spolupráci v opozícii. Tá je rozhádaná hlavne čo sa týka hnutia Slovensko a zvyšku. Expremiér si tentokrát posvietil na svoju dlhoročnú súperku Janu Bittó Cigánikovú zo SaS, ktorú vraj jeho poslanci "prichytil" pri dohadovačkách.
Expremiér a líder hnutia Slovensko Igor Matovič na sociálnej sieti zverejnil video, kde pri Cigánikovej hovorí o "vyoperovanej hanbe". Tieto odvážne slová doplnil videom, kde sa usmiata poslankyňa Cigániková usmieva smerom k poslancovi za hnutie Slovensko.
"Nie je deň, čo by sa Janka Penta s mafiánmi v pléne nedohadovala. O zákonoch? Nebláznite. Vybavovačka vybavuje. Úsmevy, božteky, objatia... ja by som si o nich ani bicykel neoprel. Hovorí sa, že kam nemôže Diabol, pošle ženu … ledaže by poslal 2v1," napísal ostré slová na adresu Cigánikovej Matovič. Rozhodne nejde o prvý prípad, kedy šéf bývalého OĽaNO takto zaútočil na niekdajšiu šéfku zdravotníckeho výboru.
Myslíte si, že takto sa dohadujú veci tajne? Pýta sa Cigániková
Na jej pohľad na celú vec a aj o tom, na čom sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim z Hlasu-SD vlastne dohadovala, sme sa spýtali priamo jej. Video podľa nej pochádza od poslanca Jozefa Pročka a bolo natočené v deň, kedy prebiehala rozprava k novele o hazarde z dielne Rudolfa Huliaka.
"A teraz vážne – kto by sa šiel "tajne" dohadovať v sále a ešte zamával do kamery?" pýta sa Cigániková. "Pýtala som sa Rašiho ako predsedu NR SR na ďalší priebeh schôdze. Rovnako verejne, ako som sa bavila s Pucim - predsedom Hlasu o kňazoch, či dokonca ich vlastným ministrom Lengvarskym o zdravotníctve. Aj pri tom ma Pročko natáčal akože má dôkaz nejakej konšpirácie. Toto sú tí, čo vraj bojujú proti mafii – ale reálne bojujú s opozíciou. So všetkými," posťažovala sa Cigániková.
Tá sa bráni, že na rozdiel od poslancov hnutia Slovensko vraj nikdy nehlasovala so Smerom v zásadných veciach. "Matovič od roku 2011, keď bol za to vylúčený z klubu SaS. Podržali Fica aj pri 363, aj pri nevydaní pred súd, napisledy pri ústave. Dôležité sú skutky, nie reči. A hlasovania Matovicovcov hovoria za všetko," dodala.