Koleník ROZPARÁDIL hereckú kolegyňu: Vášnivé scény pred kamerami! Takto jej BOZKÁVAL...Uuuf!

Slovenský sexsymbol Ján Koleník si strihol vášnivú scénu v českom seriáli. (Zdroj: Voyo, archív)
BRATISLAVA - Pri týchto scénach mnohým ženám vyschne v hrdle! Ján Koleník, ktorý je u nás dlhodobo považovaný za jeden z najväčších sexsymbolov, pred kamerami ukázal, prečo o ňom nejedna žena tajne sníva.
Nový špionážny seriál Extraktoři odštartoval na obrazovkách Televízie Nova poriadne zostra a už v prvej epizóde naservíroval divákom poriadne horúce momenty. Hlavnú pozornosť si okamžite ukradol práve Ján Koleník, ktorý sa objavil v mimoriadne odvážnej posteľovej scéne so svojou hereckou kolegyňou Pavlou Gajdošíkovou. Vášnivé bozky, intímne dotyky na nahom tele a ako bonus do pol pása nahý Koleník.
Vášnivé sexuálne scény Jána Koleníka v seriáli Extraktori. (Zdroj: Voyo)
Na Slovensku má Ján Koleník povesť muža, ktorý ženy dostáva do kolien nielen hereckým talentom, ale aj charizmou a sexepílom. Je považovaný za jeden z najväčších sexsymbolov domácej scény a po týchto záberoch sa jeho fanúšičkovská základňa určite rozrastie. Hercovi okrem odhaleného vypacovaného tela svedčí aj čeština.
Vášnivé sexuálne scény Jána Koleníka v seriáli Extraktori. (Zdroj: Voyo)
„Je to náročné, pretože keď hráte v materinskom jazyku, tok myšlienok prirodzene vyústi do toho, čo poviete. Tu som mal tok myšlienok slovenský, ale musel som ich pretvoriť do češtiny. Nedá sa veľmi improvizovať, text sa musíte naučiť zodpovedne,“ povedal pre český Blesk Koleník, s tým, že sa snaží hovoriť po česky od momentu, ako prekročí hranice s Českom. „Už od chvíle, keď zastavím na prvej benzínke, hovorím po česky,“ dodal. Ktohovie, možno sa touto scénou inšpirujú aj tvorcovia dobového seriálu Dunaj a ukážu nám konečne Janka v plnej paráde... Zatiaľ si ho v horúcich scénach môžete pozrieť v seriáli Extraktoři na VOYO.
