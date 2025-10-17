Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkom Agrofertu: Prevzal zvyšnú desatinu akcií

PRAHA - Predseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkom spoločnosti Agrofert, vyplýva z notárskeho zápisu vyhotoveného v stredu a zverejneného v Zbierke listín, na ktorý dnes upozornil Ekonomický denník. Druhý zo zverenských fondov, do ktorých Babiš vložil Agrofert v roku 2017, Babišovi vydal zhruba desať percent akcií firmy, potvrdil serveru hovorca Agrofertu Pavel Heřmanský. Prvý zverenský fond sa rozpustil koncom vlaňajška, na Babiša tak vtedy prešlo asi 90 percent akcií Agrofertu. Ako možný budúci premiér by sa Babiš tým, že vlastní Agrofert, dostal do konfliktu záujmov, vec ale sľúbil vyriešiť.
Babiš vo februári 2017 vložil akcie Agrofertu do zverenských fondov AB private trust I a AB private trust II kvôli novele zákona o konflikte záujmov. V oboch fondoch si však udržal vplyv, preto je v Evidencii skutočných majiteľov zapísaný ako priamy skutočný majiteľ holdingu, ktorý podniká najmä v poľnohospodárstve, potravinárstve a výrobe hnojív. "Dňa 15. októbra 2025 došlo k ukončeniu správy zverenského fondu AB private trust II a k vydaniu spravovaného majetku, teda zhruba desiatich percent akcií spoločnosti Agrofert, pánovi Andrejovi Babišovi," uviedol Heřmanský.
Pavlovi dal sľub
Po parlamentných voľbách na začiatku októbra Babiš rokuje o koaličnom kabinete ANO, SPD a Motoristov. Prezidentovi Petrovi Pavlovi preto sľúbil, že ak bude mať možnosť zostavovať vládu, príde s riešením možného konfliktu záujmov. Chce dostáť českým aj európskym zákonom, uviedol Babiš už skôr.