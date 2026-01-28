Zábery, z ktorých mrazí: Batoľa vypadlo z idúceho auta! VIDEO Pár centimetrov a zrazilo by ho ďalšie auto

FULLERTON - Na sociálnych sieťach sa rozšírilo desivé video z Kalifornie, na ktorom malé dieťa vypadne z pohybujúceho sa auta uprostred rušnej križovatky. Prípad vyústil do obvinenia matky z trestného činu týrania dieťaťa.
Pád na frekventovanej križovatke
Incident sa odohral ráno 20. januára v meste Fullerton. Podľa polície čierne SUV pri odbočovaní doľava na križovatke ulíc West Malvern Avenue a North Euclid Street náhle otvorilo dvere na strane spolujazdca, odkiaľ na vozovku vypadlo 19-mesačné dieťa.
Záznam zachytáva okamih, keď matka vybehne z auta a v panike sa snaží dieťa zdvihnúť z cesty, pričom takmer dôjde ku kolízii s vozidlom idúcim za nimi.
Zranenia bez trvalých následkov
Dieťa bolo okamžite prevezené do neďalekej nemocnice. Lekári uviedli, že utrpelo zranenia, no očakáva sa jeho úplné zotavenie.
Video sa v krátkom čase stalo virálnym a spustilo policajné vyšetrovanie.
Svedectvo priviedlo políciu k zatknutiu
O niekoľko dní neskôr sa polícii prihlásil svedok s informáciami, ktoré pomohli identifikovať a zadržať matku. Fullerton Police Department v pondelok potvrdilo, že 35-ročná Jacqueline Hernandezová bola zatknutá a obvinená zo závažného trestného činu týrania dieťaťa.
Polícia apeluje na rodičov
Hovorkyňa polície Kristy Wellsová uviedla, že je vďačná, že dieťa neutrpelo vážnejšie následky. Zároveň pripomenula, že používanie detskej autosedačky je zásadné.
„Môže to zachrániť život vášho dieťaťa,“ zdôraznila.
Vyšetrovanie naďalej pokračuje a polícia vyzýva verejnosť, aby v prípade ďalších informácií kontaktovala miestne orgány.