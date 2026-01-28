AKTUÁLNE Rukojemnícka dráma v Golianove: Muž má údajne držať v dome dve deti! Zasahuje polícia

(Zdroj: Topky)
GOLIANOVO - Viaceré zložky polície aktuálne zasahujú v obci Golianovo v okrese Nitra.
Denník Nový čas s odvolaním sa na informácie od obyvateľov obce uviedol, že má ísť o rukojemnícku drámu. Muž má v dome držať dve malé deti. Pre tie si prišla jeho manželka potom, čo sa od neho odsťahovala. Muž má byť držiteľom zbrojného preukaz a zbraní.
Polícia z dôvodu citlivosti prípadu bližšie informácie neprezradila. Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta, o ďalšom vývoji budú informovať ihneď, ako to situácia dovolí.
