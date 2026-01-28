Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

USA budú schvaľovať venezuelský rozpočet: Rubio o mesačnej kontrole od vlády

Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio.
Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio. (Zdroj: TASR/AP/J. Scott Applewhite)
TASR

WASHINGTON - Venezuelská dočasná vláda súhlasila, že bude Spojeným štátom predkladať každý mesiac rozpočet na schválenie, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pred zahraničným výborom Senátu. Informuje o tom agentúra DPA.

Vláda rozhodne, na čo sa financie môžu využívať

Šéf diplomacie USA ozrejmil, že americká vláda rozhodne, na čo sa financie môžu využívať v rámci „krátkodobého mechanizmu“. „Zaviazali sa vymedziť značnú časť týchto prostriedkov na nákup liekov a vybavenia priamo zo Spojených štátov,“ povedal Rubio. Podľa jeho slov venezuelská vláda intenzívne spolupracuje s USA.

Začiatkom januára americké špeciálne sily zajali v Caracase prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Flores. Americký prezident Donald Trump uviedol, že chce oživiť ropný priemysel krajiny a získať z neho veľký profit pre seba i venezuelský ľud.

Krátko po odstránení Madura tiež bez bližších podrobností oznámil, že Venezuela bude fungovať na prechodnej báze. Spojené štáty v súčasnosti spolupracujú s Madurovou viceprezidentkou Delcy Rodríguez, ktorá dočasne prevzala jeho funkciu.

