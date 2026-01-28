Jeden pohár jej nikdy nestačil! Žena najsexi muža sveta to skúša znova: Som 52 dní triezva!

LOS ANGELES - Kráľovná sociálnych sietí a kontroverzií, Chrissy Teigen, sa zase raz postarala o poriadny rozruch. O svojom boji s alkoholom priebežne informuje fanúšikov na sociálnych sieťach už od roku 2017. V roku 2021, keď sa prvýkrát rozhodla žiť bez alkoholu, vydržala niečo vyše roka. Odvtedy sa však stále vracia späť.
Chrissy Teigen bola roky stelesnením hesla "daj si pohár a nerieš". Víno v ruke, ostrý humor, žiadne zábrany. Alkohol bol súčasťou jej imidžu, sociálnych sietí aj verejného života. Až kým sa z tejto "nevinnosti" nestala otázka, ktorú si musela položiť sama pred sebou. Dnes hovorí niečo úplne iné: „Som 52 dní triezva.“ Bez fanfár. Bez veľkých vyhlásení. A o to je to silnejšie.
Chrissy Teigen je žena, ktorá využila slávu na to, aby bola čo najviac sama sebou – aj keď to občas bolí, provokuje alebo rozdeľuje. Chrissy si rozhodne servítku pred ústa nedáva a práve to ju odlišuje od mnohých iných svetových hviezd. Keď sa alkohol stal problémom v jej živote, nenechala si to pre seba. Ostala rovnako úprimná, autentická a surová, ako v mnohých iných náročných situáciách.
Manželka "Najsexi muža planéty" magazínu People z roku 2019, Johna Legenda je okrem modelky, podnikateľky, autorky kuchárskych kníh, aj štvornásobnou mamou. A práve táto životná rola v nej spôsobila, že sa začala vážne zamýšľať nad tým, ako ju alkohol ovláda. Bol tak prirodzenou súčasťou jej života, že si bežne dala pohár vína už o šiestej, o štvrtej, o druhej a keď to bolo už aj o jedenástej predpoludním, začala rozmýšľať.
Sama priznala, že alkoholizmus sa objavil aj v rodine, z ktorej pochádza a o to ťažšie pre ňu bolo priznať si, že je to problém. Chcela si len dať pohár vína pri večeri s mužom alebo na prípitok pri oslavách. Po roku bez alkoholu si myslela, že to dokáže a má to pod kontrolou. Opak bol však pravdou. Jeden pohár pre ňu nikdy nebol dosť! A pritom si sama zažila, ako dobre sa má bez alkoholu.
Vyhrať súboj s tak silným protivníkom, akým alkohol je, nie je jednoduché. Človek však na to musí dozrieť a aj po množstve zlyhaní a nepodarených pokusoch sa musí postaviť a znova to skúsiť. Chrissy Teigen je bez alkoholu 52 dní a my jej držíme palce, aby tých dní bol násobne viac.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%