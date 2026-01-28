Detská hra ako zo ZLÉHO SNA: Otec púšťal syna z okna paneláku na tenkom LANE, bol ožratý na mol!

VORONEŽ – Hranie sa s deťmi môže byť v niektorých situáciách veľmi nebezpečné. V tomto prípade však išlo o holý život. Najhoršie na tom bolo, že hlavným vinníkom bol samotný otec, ktorý navyše nebol celkom pri zmysloch. Jeho správanie ovplyvnil alkohol.
V ruskom meste Voronež je v tejto rodine zaužívaný veľmi netradičný druh humoru. Počas jedného večera vzniklo video, ktoré po zdieľaní na sociálnych sieťach ihneď zalarmovalo políciu. Totálne opitý otec rodiny podišiel večer k jednému z okien svojho bytu a rozhodol sa pre aktivitu, ktorá mohla dopadnúť tragicky.
Otec držal lano, kamaráti ho natáčali
Zábery na videu ukazujú, ako cez otvorené okno na siedmom poschodí, spúšťa na tenkom lane svojho chlapca. Informuje o tom britský denník The Sun. Po celý čas ho drží len vlastnými rukami a smeje sa. Hneď vedľa neho stoja kamaráti a celú situáciu natáčajú na mobil.
Chlapec je vydesený a keď ho otec púšťa po lane čoraz nižšie, hovorí: "Držte ma, držte ma." Otec zavolal kamarátov a na jedného zvolal: "Oľa, natoč to, natoč to."
Ukončila to zrejme matka
Otec pustil syna o takmer osem metrov dolu po stene paneláku. Celú túto desivú hru ukončí až ženský hlas, zrejme matka a manželka, ktorá prosí, aby chlapca vytiahli. Keď otec syna vytiahol a pomáhal mu prepadnúť naspäť do izby cez parapet, stále sa uškŕňal.
Prípadom sa už začala zaoberať regionálna prokuratúra vo Voroneži. Vo vyhlásení z vyšetrovania sa uvádza nasledovné: "Muž počas požívania alkoholu prinútil chlapca k extrémnemu kaskadérskemu kúsku, keď ho spustil na lane z okna bytu na siedmom poschodí v meste Voronež. Potom ho síce vytiahol naspäť, ale ohrozil život maloletej osoby."
V rámci vyšetrovania budú vypočúvaní obaja chlapcovi rodičia, pričom počas výsluchu budú aj orgány na ochranu detí.