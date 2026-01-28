Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LONDÝN - Ako často by mali partneri zdieľať intimitu, aby ich vzťah fungoval a prinášal dlhodobú spokojnosť? Hoci odpoveď nie je univerzálna, výskumy aj skúsenosti odborníkov ukazujú, že existuje hranica, pri ktorej má blízkosť najväčší význam. Prekvapivé zistenia naznačujú, že nejde o každodennú vášeň, ale o pravidelnosť, kvalitu a schopnosť otvorene komunikovať vlastné potreby.

Otázka frekvencie intimity patrí k tým, o ktorých sa v partnerských vzťahoch veľa uvažuje, no len zriedka otvorene hovorí. Do hry vstupuje množstvo faktorov – vek, rodičovstvo, spoločné bývanie či pracovné vyťaženie. Napriek rozdielnym okolnostiam sa však vo výskumoch opakovane objavuje rovnaký vzorec: rozhodujúce nie je, ako často k intimite dochádza, ale či je pre oboch partnerov zdrojom spokojnosti, blízkosti a pocitu prepojenia.

Dobrá správa pre zaneprázdnených:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Intimita nefunguje len ako odraz kvality vzťahu

Ako píše Daily Mail, na tento súvis upozorňuje aj profesorka ľudskej sexuality doktorka Nicole McNichols z Univerzity vo Washingtone. Podľa jej zistení intimita nefunguje len ako odraz kvality vzťahu, ale môže byť aj jeho hnacím motorom. „Keď sa zvýši sexuálna spokojnosť, následne rastie aj celková radosť a spokojnosť vo vzťahu,“ vysvetlila v podcaste Modern Love denníka New York Times.

Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne Prečítajte si tiež

Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne

Dobrou správou pre zaneprázdnené páry je, že budovanie pevného vzťahu si nevyžaduje každodennú vášeň. Analýzy dát ukazujú, že takzvaný „sladký bod“ sa nachádza približne pri frekvencii raz za týždeň. Po prekročení tejto hranice sa už prínos pre kvalitu vzťahu výraznejšie nezvyšuje.

Vyšší počet intímnych chvíľ neznamená väčšiu spokojnosť

Odborníčka zároveň zdôrazňuje, že vyšší počet intímnych chvíľ sám o sebe automaticky neznamená väčšiu spokojnosť. Kľúčovú úlohu zohráva kvalita, pestrosť a ochota vnášať do vzťahu drobné zmeny. Nemusí ísť o radikálne experimenty – často postačí zmena prostredia, atmosféry alebo otvorenejšia komunikácia o tom, čo je obom partnerom príjemné.

Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci Prečítajte si tiež

Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci

Podľa McNichols je najdôležitejšie, aby ľudia pristupovali k intimite s vedomím vlastných potrieb a schopnosťou ich pomenovať. Práve to podľa nej vedie k väčšej spokojnosti, pocitu blízkosti a dlhodobo fungujúcemu vzťahu.

Viac o téme: SexLáskaVzťahIntimita
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Počujete v ušiach vlastný
Počujete v ušiach vlastný tep? Lekár varuje: TOTO už nie je obyčajné hučanie, môže ísť o vážnu vec!
Zaujímavosti
Vodičský preukaz za 14-tisíc
Vodičský preukaz za 14-tisíc dolárov? Keď uvidíte, koľko pokusov potrebovala TÁTO babička, nebudete veriť vlastným očiam
Zaujímavosti
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala TENTO príznak v domnení, že starnúť je normálne: Lekári ju okamžite brali na sálu!
Zaujímavosti
Robíte to pred odchodom
Robíte to pred odchodom z domu aj vy? Odborníčka varuje: TÝMTO zlozvykom si ničíte dôležitý orgán!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Prominenti
Sekunda od tragédie: Nebezpečné predbiehanie v hmle takmer skončilo fatálne
Sekunda od tragédie: Nebezpečné predbiehanie v hmle takmer skončilo fatálne
Správy
Na Trnavskom mýte v Bratislave začínajú s výstavbou projektu Istropolis
Na Trnavskom mýte v Bratislave začínajú s výstavbou projektu Istropolis
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Brutálna vražda vo
MIMORIADNE Brutálna vražda vo Vranove nad Topľou: Syn mal dobodať otca (†65), mamu (†61) aj sestru (†42)! Prvé DETAILY
Domáce
Peter Pellegrini a Pavol
Pellegrini má toho dosť: Šéfa tajných vyjde nehoda pod Zoborom draho, prišiel TREST od hlavy štátu!
Domáce
Mrazivé VIDEO z východu
Mrazivé VIDEO z východu Slovenska: Stačila sekunda a skončilo by to FATÁLNE!
Domáce
Nová autobusová linka: Lučenec a Budapešť budú spojené priamo
Nová autobusová linka: Lučenec a Budapešť budú spojené priamo
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Robotníci z Bangladéšu a
DESIVÁ PRAVDA: Rusi lákajú robotníkov z chudobných krajín na lepšiu prácu, všetci končia na ukrajinskom fonte!
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin prijal Šaru: Rokovali najmä o budúcnosti ruských základní v Sýrii
Zahraničné
Razantná stopka pre čínske
Razantná stopka pre čínske automobilky! V Poľsku sprísňujú bezpečnostné opatrenia, problém má aj Tesla
Zahraničné
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.
Pripojí sa Chorvátsko k Trumpovej Rade mieru? Plenkovič jasne povedal
Zahraničné

Prominenti

Chrissy Teigen
Jeden pohár jej nikdy nestačil! Žena najsexi muža sveta to skúša znova: Som 52 dní triezva!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Domáci prominenti
Adela Vinczeová v Trochu
STVR po konci Adely Vinczeovej: Už má NÁHRADU... Nová talkšou s TOUTO moderátorkou!
Domáci prominenti
Matt Damon a Luciana
Matt Damon rapídne schudol: VYZIABNUTÁ tvár a sexepíl bye bye!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dobrá správa pre zaneprázdnených:
Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?
Zaujímavosti
Jednoduchý trik, ako zistíte,
Jednoduchý trik, ako zistíte, či bol váš banán chemicky ošetrovaný: Stačí sledovať signály na šupke!
vysetrenie.sk
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala TENTO príznak v domnení, že starnúť je normálne: Lekári ju okamžite brali na sálu!
Zaujímavosti
Vodičský preukaz za 14-tisíc
Vodičský preukaz za 14-tisíc dolárov? Keď uvidíte, koľko pokusov potrebovala TÁTO babička, nebudete veriť vlastným očiam
Zaujímavosti

Dobré správy

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!

Šport

Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
NHL
FOTO Bývalá svetová jednotka si užíva tenisový dôchodok plnými dúškami: Svetu oznámila nádhernú správu
FOTO Bývalá svetová jednotka si užíva tenisový dôchodok plnými dúškami: Svetu oznámila nádhernú správu
WTA
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Lyžovanie
Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Veľmi zlá správa! Opora Slovenska nebude štartovať na ZOH, Országh už má náhradníka
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Kuracie prsia
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov

Technológie

Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Android
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Android
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Bezpečnosť
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
Správy

Bývanie

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Pre kutilov

Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Myslela som si, že máme dokonalé manželstvo: Zistila som, že môj muž má druhý život
Partnerské vzťahy
Myslela som si, že máme dokonalé manželstvo: Zistila som, že môj muž má druhý život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Brutálna vražda vo
Domáce
MIMORIADNE Brutálna vražda vo Vranove nad Topľou: Syn mal dobodať otca (†65), mamu (†61) aj sestru (†42)! Prvé DETAILY
Peter Pellegrini a Pavol
Domáce
Pellegrini má toho dosť: Šéfa tajných vyjde nehoda pod Zoborom draho, prišiel TREST od hlavy štátu!
Mrazivé VIDEO z východu
Domáce
Mrazivé VIDEO z východu Slovenska: Stačila sekunda a skončilo by to FATÁLNE!
Robotníci z Bangladéšu a
Zahraničné
DESIVÁ PRAVDA: Rusi lákajú robotníkov z chudobných krajín na lepšiu prácu, všetci končia na ukrajinskom fonte!

Ďalšie zo Zoznamu