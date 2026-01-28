Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?

LONDÝN - Ako často by mali partneri zdieľať intimitu, aby ich vzťah fungoval a prinášal dlhodobú spokojnosť? Hoci odpoveď nie je univerzálna, výskumy aj skúsenosti odborníkov ukazujú, že existuje hranica, pri ktorej má blízkosť najväčší význam. Prekvapivé zistenia naznačujú, že nejde o každodennú vášeň, ale o pravidelnosť, kvalitu a schopnosť otvorene komunikovať vlastné potreby.
Otázka frekvencie intimity patrí k tým, o ktorých sa v partnerských vzťahoch veľa uvažuje, no len zriedka otvorene hovorí. Do hry vstupuje množstvo faktorov – vek, rodičovstvo, spoločné bývanie či pracovné vyťaženie. Napriek rozdielnym okolnostiam sa však vo výskumoch opakovane objavuje rovnaký vzorec: rozhodujúce nie je, ako často k intimite dochádza, ale či je pre oboch partnerov zdrojom spokojnosti, blízkosti a pocitu prepojenia.
Intimita nefunguje len ako odraz kvality vzťahu
Ako píše Daily Mail, na tento súvis upozorňuje aj profesorka ľudskej sexuality doktorka Nicole McNichols z Univerzity vo Washingtone. Podľa jej zistení intimita nefunguje len ako odraz kvality vzťahu, ale môže byť aj jeho hnacím motorom. „Keď sa zvýši sexuálna spokojnosť, následne rastie aj celková radosť a spokojnosť vo vzťahu,“ vysvetlila v podcaste Modern Love denníka New York Times.
Dobrou správou pre zaneprázdnené páry je, že budovanie pevného vzťahu si nevyžaduje každodennú vášeň. Analýzy dát ukazujú, že takzvaný „sladký bod“ sa nachádza približne pri frekvencii raz za týždeň. Po prekročení tejto hranice sa už prínos pre kvalitu vzťahu výraznejšie nezvyšuje.
Vyšší počet intímnych chvíľ neznamená väčšiu spokojnosť
Odborníčka zároveň zdôrazňuje, že vyšší počet intímnych chvíľ sám o sebe automaticky neznamená väčšiu spokojnosť. Kľúčovú úlohu zohráva kvalita, pestrosť a ochota vnášať do vzťahu drobné zmeny. Nemusí ísť o radikálne experimenty – často postačí zmena prostredia, atmosféry alebo otvorenejšia komunikácia o tom, čo je obom partnerom príjemné.
Podľa McNichols je najdôležitejšie, aby ľudia pristupovali k intimite s vedomím vlastných potrieb a schopnosťou ich pomenovať. Práve to podľa nej vedie k väčšej spokojnosti, pocitu blízkosti a dlhodobo fungujúcemu vzťahu.