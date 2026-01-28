Zradné krvácanie: Michelle ignorovala TENTO príznak v domnení, že starnúť je normálne: Lekári ju okamžite brali na sálu!

LONDÝN - Bolesti kĺbov, nočné potenie a nezvyčajné krvácanie pripisovala menopauze. Realita však bola omnoho krutejšia. Päťdesiatročná Michelle dnes varuje ženy, aby neignorovali signály vlastného tela – aj keď majú pravidelné preventívne prehliadky.
Päťdesiatročná slobodná mama Michelle Griggsová zažila šok, ktorý jej obrátil život naruby. V júni 2024 sa u nej začali objavovať nezvyčajné príznaky – nepravidelné krvácanie, bolesti kĺbov a silné nočné potenie. Spočiatku tomu nepripisovala veľkú váhu. Ako mnohé ženy v jej veku si myslela, že ide o menopauzu.
„Všetko tomu zodpovedalo. Čítala som o tom na internete a presne to sedelo,“ spomína sociálna manažérka z anglického Folkestone. O to viac bola presvedčená, že nejde o nič vážne, keďže len niekoľko mesiacov predtým absolvovala cytologické vyšetrenie s negatívnym výsledkom. Ako píše Daily Mail, pre istotu však navštívila lekára. Po sérii vyšetrení a skenov jej v nemocnici oznámili diagnózu, ktorú vôbec nečakala – rakovina krčka maternice v prvom štádiu. „Keď mi povedali, aby som sa prišla osobne porozprávať o výsledkoch, hneď som vedela, že to nebude dobré. Bola som úplne paralyzovaná,“ opisuje moment, ktorý si pamätá dodnes.
Prišla o vlasy, obočie aj mihalnice
Rakovina krčka maternice postihuje krčok maternice, teda vstup do maternice, a takmer vždy ju spôsobuje dlhodobá infekcia niektorými typmi ľudského papilomavírusu (HPV), ktorý sa prenáša pohlavným stykom. Ide o štvrtý najčastejší typ rakoviny u žien na svete a každoročne si vyžiada približne 350-tisíc obetí. Medzi varovné príznaky patrí nezvyčajné vaginálne krvácanie, bolesť pri pohlavnom styku, bolesť v panve či neobvyklý výtok. Zradné však je, že v skorých štádiách nemusí spôsobovať žiadne symptómy.
Michelle absolvovala náročnú kombinovanú liečbu – chemoterapiu, rádioterapiu aj brachyterapiu, pri ktorej sa zdroj žiarenia zavádza priamo do blízkosti nádoru. Počas dvoch mesiacov denne podstupovala ožarovanie, čo si vybralo svoju daň. Prišla o vlasy, obočie aj mihalnice. „Pomohlo mi, že som mohla aspoň čiastočne pracovať. Keby som bola zatvorená doma, psychicky by ma to zničilo,“ hovorí. Najväčšou oporou jej boli priatelia, ktorí pri nej stáli v najťažších chvíľach. „Zistíte, kto sú vaši skutoční priatelia, keď prechádzate niečím takýmto.“
Rakovina je preč
V septembri 2025 jej lekári oznámili tú najlepšiu správu – rakovina je preč. Tento míľnik oslávila symbolicky obedom a kokteilmi. Dnes ju čakajú pravidelné kontroly, no vedľajšie účinky sú zatiaľ minimálne. „Som trochu unavenejšia a nevládzem chodiť tak rýchlo ako kedysi, ale inak sa cítim dobre. Vlasy mi už dorástli a v decembri som bola prvýkrát u kaderníčky.“
Michelle sa dnes aktívne zapája do osvety a vyzýva ženy, aby nezanedbávali preventívne prehliadky a nebáli sa ísť k lekárovi pri akýchkoľvek zmenách. „Vyšetrenie nie je príjemné, ale tých pár minút nepohodlia vám môže zachrániť život,“ zdôrazňuje. Zároveň apeluje na ženy, aby sa nebáli požiadať o pomoc. Ako slobodná matka ocenila podporu, ktorú dostala počas liečby. „Nie je hanba požiadať o pomoc. Najdôležitejšie je počúvať svoje telo a konať včas.“