Koniec anonymity na Slovensku: Štát sleduje vaše transakcie! Po novom vám môžu aj zablokovať účet

BRATISLAVA - Vyššia transparentnosť, lepšie zdaňovanie a tvrdší boj proti daňovým únikom. Slovensko čaká v roku 2026 zásadná zmena. Poskytovatelia krypto služieb sú povinní zhromažďovať a uchovávať údaje o používateľoch aj ich transakciách.
Od 1. januára 2026 nadobudla účinnosť novela zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií, ktorou Slovensko implementovalo európsku smernicu DAC8 a globálny štandard CARF (OECD). Zmena výrazne zasahuje do fungovania trhu s kryptoaktívami. Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ako sú kryptoburzy či platformy na výmenu digitálnych aktív, sú po novom povinní evidovať údaje o používateľoch, ako aj detailné informácie o realizovaných transakciách a prevodoch.
Upozornila na to Finančná správa. Novela spolu s upravenou vyhláškou č. 446/2015 Z. z. zavádza sprísnené požiadavky na preverovanie používateľov. Poskytovatelia sú povinní identifikovať klientov, overovať ich totožnosť a daňovú rezidenciu a zhromažďovať podrobné údaje o transakciách s kryptoaktívami.
Povinnosti sa netýkajú len nových zákazníkov, ale aj tých existujúcich. Poskytovatelia si zároveň musia upraviť interné systémy tak, aby vedeli údaje správne spracovať a reportovať v zákonom stanovenom formáte.
Hrozí obmedzenie účtu
Ak používateľ neposkytne požadované informácie ani po výzve, poskytovateľ služieb kryptoaktív mu musí obmedziť možnosť vykonávať oznamované transakcie. Ide tak o reálny zásah do fungovania účtov, nie len formálnu povinnosť. Prvé oznamovanie údajov finančnej správe bude povinné do 31. mája 2027 a bude sa týkať celého roka 2026.
Údaje o kryptoaktívach sa budú automaticky vymieňať medzi daňovými orgánmi v členských štátoch EÚ aj v ďalších zmluvných krajinách. Anonymné obchodovanie s kryptomenami sa tak de facto končí.