Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Koniec anonymity na Slovensku: Štát sleduje vaše transakcie! Po novom vám môžu aj zablokovať účet

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Vyššia transparentnosť, lepšie zdaňovanie a tvrdší boj proti daňovým únikom. Slovensko čaká v roku 2026 zásadná zmena. Poskytovatelia krypto služieb sú povinní zhromažďovať a uchovávať údaje o používateľoch aj ich transakciách.

Od 1. januára 2026 nadobudla účinnosť novela zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií, ktorou Slovensko implementovalo európsku smernicu DAC8 a globálny štandard CARF (OECD). Zmena výrazne zasahuje do fungovania trhu s kryptoaktívami. Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ako sú kryptoburzy či platformy na výmenu digitálnych aktív, sú po novom povinní evidovať údaje o používateľoch, ako aj detailné informácie o realizovaných transakciách a prevodoch.

Upozornila na to Finančná správa. Novela spolu s upravenou vyhláškou č. 446/2015 Z. z. zavádza sprísnené požiadavky na preverovanie používateľov. Poskytovatelia sú povinní identifikovať klientov, overovať ich totožnosť a daňovú rezidenciu a zhromažďovať podrobné údaje o transakciách s kryptoaktívami.

Povinnosti sa netýkajú len nových zákazníkov, ale aj tých existujúcich. Poskytovatelia si zároveň musia upraviť interné systémy tak, aby vedeli údaje správne spracovať a reportovať v zákonom stanovenom formáte.

Hrozí obmedzenie účtu

Ak používateľ neposkytne požadované informácie ani po výzve, poskytovateľ služieb kryptoaktív mu musí obmedziť možnosť vykonávať oznamované transakcie. Ide tak o reálny zásah do fungovania účtov, nie len formálnu povinnosť. Prvé oznamovanie údajov finančnej správe bude povinné do 31. mája 2027 a bude sa týkať celého roka 2026.

Údaje o kryptoaktívach sa budú automaticky vymieňať medzi daňovými orgánmi v členských štátoch EÚ aj v ďalších zmluvných krajinách. Anonymné obchodovanie s kryptomenami sa tak de facto končí.

Viac o téme: Daňové únikyFinančná správaKryptomeny
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Anonymita pri kryptomenách končí:
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
openiazoch.sk
Kryptomenový svet má problém:
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
openiazoch.sk
Ilustračné foto
Juhokórejského kryptomenového magnáta Do Kwona v USA odsúdili na 15 rokov
Zahraničné
Podvodníci oklamali seniorku: Opäť
Podvodníci oklamali seniorku: Opäť pod legendou investovania do kryptomeny
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V relácii Dobre vedieť! sa proti sebe postavia Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta
V relácii Dobre vedieť! sa proti sebe postavia Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta
Prominenti
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Prominenti
Sekunda od tragédie: Nebezpečné predbiehanie v hmle takmer skončilo fatálne
Sekunda od tragédie: Nebezpečné predbiehanie v hmle takmer skončilo fatálne
Správy

Domáce správy

Koniec anonymity na Slovensku:
Koniec anonymity na Slovensku: Štát sleduje vaše transakcie! Po novom vám môžu aj zablokovať účet
Domáce
AKTUÁLNE Rukojemnícka dráma v
AKTUÁLNE Rukojemnícka dráma v Golianove: Muž má údajne držať v dome dve deti! Zasahuje polícia
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Brutálna vražda vo
MIMORIADNE Brutálna vražda vo Vranove nad Topľou: Syn mal dobodať otca (†65), mamu (†61) aj sestru (†42)! Prvé DETAILY
Domáce
Na Trnavskom mýte v Bratislave spustili výstavbu nového Istropolisu: Pozrite, čo všetko tu vyrastie
Na Trnavskom mýte v Bratislave spustili výstavbu nového Istropolisu: Pozrite, čo všetko tu vyrastie
Bratislava

Zahraničné

Otec v ruskom Voroneži
Detská hra ako zo ZLÉHO SNA: Otec púšťal syna z okna paneláku na tenkom LANE, bol ožratý na mol!
Zahraničné
V Kolumbii pátrajú po
V Kolumbii pátrajú po lietadle: Na palube bolo 15 pasažierov vrátane poslanca
Zahraničné
Minister zahraničných vecí Spojených
USA budú schvaľovať venezuelský rozpočet: Rubio o mesačnej kontrole od vlády
Zahraničné
Pamätné miesto pri vchode
Pre smrteľný požiar v Crans-Montane vyšetrujú aj bývalého bezpečnostného úradníka
Zahraničné

Prominenti

Gia Carangi
Tragický osud krásnej modelky (†26): Alkohol a drogy ju dohnali na dno... Zomrela na AIDS!
Osobnosti
FOTO Slovenský sexsymbol Ján Koleník
Koleník ROZPARÁDIL hereckú kolegyňu: Vášnivé scény pred kamerami! Takto jej BOZKÁVAL...Uuuf!
Domáci prominenti
Chrissy Teigen
Jeden pohár jej nikdy nestačil! Žena najsexi muža sveta to skúša znova: Som 52 dní triezva!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dobrá správa pre zaneprázdnených:
Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?
Zaujímavosti
Jednoduchý trik, ako zistíte,
Jednoduchý trik, ako zistíte, či bol váš banán chemicky ošetrovaný: Stačí sledovať signály na šupke!
vysetrenie.sk
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala TENTO príznak v domnení, že starnúť je normálne: Lekári ju okamžite brali na sálu!
Zaujímavosti
Vodičský preukaz za 14-tisíc
Vodičský preukaz za 14-tisíc dolárov? Keď uvidíte, koľko pokusov potrebovala TÁTO babička, nebudete veriť vlastným očiam
Zaujímavosti

Dobré správy

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!

Šport

Hancko s Atléticom zažil šok, stopka pre Lobotkov Neapol: Posledné kolo v Lige majstrov rozhodlo
Hancko s Atléticom zažil šok, stopka pre Lobotkov Neapol: Posledné kolo v Lige majstrov rozhodlo
Liga majstrov
Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
NHL
VIDEO Nočný slalom v Schladmingu pohrebiskom favoritov: Nórska hviezda s rekordným triumfom
VIDEO Nočný slalom v Schladmingu pohrebiskom favoritov: Nórska hviezda s rekordným triumfom
Lyžovanie
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Lyžovanie

Auto-moto

Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Kuracie prsia
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov

Technológie

Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Android
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Android
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Bezpečnosť
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
Správy

Bývanie

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Pre kutilov

Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Myslela som si, že máme dokonalé manželstvo: Zistila som, že môj muž má druhý život
Partnerské vzťahy
Myslela som si, že máme dokonalé manželstvo: Zistila som, že môj muž má druhý život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koniec anonymity na Slovensku:
Domáce
Koniec anonymity na Slovensku: Štát sleduje vaše transakcie! Po novom vám môžu aj zablokovať účet
Otec v ruskom Voroneži
Zahraničné
Detská hra ako zo ZLÉHO SNA: Otec púšťal syna z okna paneláku na tenkom LANE, bol ožratý na mol!
Dieťa za jazdy vypadlo
Zahraničné
Zábery, z ktorých mrazí: Batoľa vypadlo z idúceho auta! VIDEO Pár centimetrov a zrazilo by ho ďalšie auto
AKTUÁLNE Rukojemnícka dráma v
Domáce
AKTUÁLNE Rukojemnícka dráma v Golianove: Muž má údajne držať v dome dve deti! Zasahuje polícia

Ďalšie zo Zoznamu