Benátska komisia sa bude zaoberať aj stanoviskom k novele Ústavy SR

BRATISLAVA/KOŠICE - Program 144. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie, ktoré prebieha od štvrtka do piatka (10. 10.) v Benátkach, obsahuje aj body venované Slovenskej republike. Tie sa týkajú schvaľovania stanoviska k novele Ústavy Slovenskej republiky a návrhu stanoviska k novele zákona o neziskových organizáciách. Informoval Tomáš Senaj z tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného súdu SR.
Okrem uvedeného bude zasadnutie Benátskej komisie venované aj návrhu zákona o Ústavnom súde Moldavskej republiky či kompatibilite 15. dodatku k Ústave Maďarskej republiky s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Po 144. plenárnom zasadnutí sa v sobotu (11. 10.) v Dóžovom paláci uskutoční slávnostné podujatie pri príležitosti osláv 35. výročia Benátskej komisie, ktoré ukončí výstava „Demokracia prostredníctvom práva: od Najpokojnejšej republiky k Benátskej komisii Rady Európy“.
Zastupovať bude Baricová
Slovenskú republiku bude na plenárnom zasadnutí Benátskej komisie zastupovať stála členka Benátskej komisie, sudkyňa ústavného súdu Jana Baricová. Národná rada (NR) SR schválila 26. septembra vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Novelu zákona o neziskových organizáciách schválili poslanci NR SR v apríli. Prináša viaceré zmeny. Pre organizácie sa má napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.