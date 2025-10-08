Vláda opäť rokovala: Schválila revíziu plánu obnovy, presunúť chce takmer 197 miliónov eur

BRATISLAVA – Plán obnovy a odolnosti (POO) SR sa má meniť. Nezrealizujú sa viaceré projekty, ako napríklad renovačné práce v elektrickej prenosovej sústave. Iné ciele, medzi ktorými sú aj rekonštrukcie kapacít obnoviteľných zdrojov energie či obnova budov súdov, budú znížené. Uvoľnené zdroje vo výške 196,7 milióna eur majú byť využité najmä na modernizáciu IKT vybavenia pre verejnú správu, zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav či nákup ekologických koľajových vozidiel. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku už začal technické rokovania s Európskou komisiou o možnom zjednodušení implementácie jednotlivých opatrení POO a o zjednodušení preukazovania splnenia míľnikov a cieľov. „Znížením hodnoty cieľov opatrení, pri ktorých bolo identifikované vysoké riziko nesplnenia relevantných cieľov a presunutím uvoľnenej finančnej alokácie na opatrenia s dostatočnou absorpčnou kapacitou, sa má zabezpečiť, aby Slovenská republika bola schopná využiť celú finančnú alokáciu na implementáciu investícií a reforiem plánu obnovy a odolnosti,“ uviedol úrad podpredsedu vlády.
Medzi opatrenia, ktoré nebude možné zrealizovať, zaradil úrad okrem renovácií v elektrickej sústave za 38,6 milióna eur aj modernizáciu elektrickej stanice za 45,2 milióna eur. Celkovo najväčší objem financií, viac ako 50 miliónov eur, by mal byť presunutý z cieľa rekonštruovanej plochy budov súdov. Nad desať miliónov eur sa má presunúť ešte z projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií či z cieľa „Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry“.
Schválenie zmien neznamená úpravu
Naopak, na zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav by malo pribudnúť takmer 40,9 milióna eur, navýšený bude rozpočet na ekologické koľajové vozidlá pre osobnú dopravu o ďalších 25 miliónov eur. Viac ako 27 miliónov eur má byť presunutých na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a napríklad o 23,4 milióna eur bude navýšený rozpočet na dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav.
Schválenie zmien vládou neznamená automaticky úpravu POO. Návrh revízie posúdia príslušné útvary Európskej komisie a nakoniec sa revízia formálne schvaľuje na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).
Opatrenia z Národného programu aktívneho starnutia sa priebežne plnia
Viaceré opatrenia z Národného programu aktívneho starnutia sa v období rokov 2023 a 2024 priebežne plnili. Týka sa to napríklad programov na vzdelávanie starších ľudí o finančnej gramotnosti alebo zamestnania sa na trhu práce. Vyplýva to zo správy o plnení opatrení Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030, pričom správa sa zaoberá aj návrhmi na aktualizáciu viacerých opatrení z tohto programu. Vláda v stredu uvedenú správu schválila.
„V rámci Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030 k 31. 12. 2024 sa 59 opatrení plní priebežne, päť opatrení je priebežne plnených, splnených a aktualizovaných, splnené boli štyri opatrenia, nebolo splnených šesť opatrení. V rámci aktualizácie sa navrhujú dve nové opatrenia a šesť opatrení sa navrhuje aktualizovať,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vo vlastnom materiáli.
Počas rokov 2023 až 2024 bol zaznamenaný nárast záujmu o digitálne formy vzdelávania a posilnila sa tiež spolupráca s univerzitami tretieho veku, knižnicami a občianskymi združeniami. Výzvou však naďalej zostáva podľa rezortu práce zabezpečenie prístupu k vzdelávaniu pre osoby so zdravotným postihnutím alebo nízkou úrovňou digitálnej gramotnosti. V rámci opatrení sa kládol väčší dôraz aj na rozvoj terénnych sociálnych služieb, opatrovateľskej starostlivosti a komunitných foriem pomoci.
Zlepšila sa tiež informovanosť seniorov
MPSVR upresnilo, že v uplynulých dvoch rokoch sa zlepšila tiež informovanosť seniorov o sociálnych dávkach a posilnila sa ich ekonomická účasť na trhu práce. Bariéry sú však stále viditeľné v podobe vekovej diskriminácie, nízkej motivácie zamestnávateľov a obmedzených možností rekvalifikácie.
Jedným zo splnených opatrení je zavedenie platových mechanizmov v oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom sa vytvoril systém odmeňovania za kvalitu liečby. Priebežne sa plní napríklad realizovanie programov vzdelávania starších ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj možnosti zamestnania sa na trhu práce v rámci klientskych centier. Ďalej je to posilnenie postavenia starších pracovníkov v pracovno-právnych vzťahoch, podpora zamestnanosti osôb vo veku nad 50 rokov cez úrady práce a zamestnávateľov pri ich rekvalifikácii.
Niektoré opatrenia vyžadujú úpravu
Niektoré opatrenia podľa rezortu práce však vyžadujú úpravu alebo zmenu termínu, pretože ich realizácia je neefektívna alebo neuskutočniteľná. Patrí medzi ne napríklad opatrenie týkajúce sa flexibilných pracovných podmienok, ktoré podporujú zotrvanie starších ľudí v platenej práci a vekový manažment. V tomto prípade nastala zmena z dôvodu zabezpečenia financovania opatrenia cez zdroje Európskeho sociálneho fondu plus. „Finančná podpora v podobe výzvy bude pre toto opatrenie zaradená do harmonogramu výziev po roku 2023 tak, aby bolo opatrenie uskutočnené priebežne do roku 2029,“ dodalo MPSVR.
Novým predsedom Dopravného úradu bude od januára 2026 Martin Erdössy
Novým predsedom Dopravného úradu bude od januára budúceho roka Martin Erdössy. Nahradí tak vo funkcii Pavla Hudáka, ktorému sa skončí funkčné obdobie 31. decembra 2025. Vyplýva to z návrhu na vymenovanie predsedu Dopravného úradu, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo dopravy SR, a tá ho v stredu schválila.
Dopravný úrad sa zaoberá dohľadom nad oblasťou dráh a dopravy na nich, civilného letectva a vnútrozemskej plavby na Slovensku. Sleduje aj dodržiavanie zákonov a regulácií v týchto oblastiach.
Plán revízie výdavkov na väzenstvo potvrdil plán zrušiť väznicu v Levoči
V priebehu roka 2026 by sa mal zrušiť Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči, o čom na konci septembra už informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), rovnako sa má zrušiť otvorené oddelenie Rimavská Sobota - Sabová. V rámci racionalizácie kapacity väzníc po poklese väzňov to predpokladá Implementačný plán revízie výdavkov na väzenstvo, ktorého návrh v stredu schválila vláda. „Revízia vznikla v spolupráci analytických útvarov Ministerstva financií SR, Útvaru hodnoty za peniaze, Ministerstva spravodlivosti SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ priblížil Úrad vlády SR, ktorý na rokovanie kabinetu materiál predložil. Navrhovaná implementácia obsahuje opatrenia na roky 2026 - 2030.
V krátkodobom horizonte je okrem racionalizácie kapacít väzníc v pláne zvýšenie počtu probačných úradníkov i prehodnotenie formy prevádzky elektronického monitoringu osôb - konkrétne zavedenie nového modelu operatívneho nasadzovania elektronického monitoringu v prípadoch náhrad väzby probačnými úradníkmi. Do roku 2026 by sa mala takisto schváliť legislatíva, ktorá umožní prenájom monitorovacích zariadení. Medzi implementačnými opatreniami sa takisto spomína možnosť scivilniť časť príslušníkov ZVJS. V dlhodobejšom horizonte materiál spomína úlohu zvýšiť počet súdnych pojednávaní prostredníctvom technických prostriedkov i zvýšiť zamestnanosť väzňov od roku 2026 do roku 2030 o 7,5 percenta.
Eximbanka v roku 2026 predpokladá dosiahnuť zisk po zdanení 370.000 eur
Eximbanka SR v roku 2026 z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov predpokladá dosiahnuť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 370.000 eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 o 0,5 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu banky na budúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.
Výnosy z bankového a poistného portfólia by mali v roku 2026 dosiahnuť výšku 33,886 milióna eur, teda by mali zaznamenať nárast o 0,2 %. Celkové náklady by mali stúpnuť o 8,2 % na 11,470 milióna eur. Eximbanka SR poskytuje úvery, záruky, úverové poistenie, ktoré umožňujú slovenským podnikom expandovať na zahraničné trhy.