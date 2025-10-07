Do kauzy prezidentskej kampane zasiahol Žilinka: Pokuta pre Pellegriniho je nezákonná!

BRATISLAVA – Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preskúmala zákonnosť postupu Ministerstva vnútra (MV SR) pri kontrolách financovania prezidentskej kampane z roku 2024. Záver je jednoznačný - rezort vnútra pochybil v dvoch prípadoch, ktoré sa týkajú prezidenta Petra Pellegriniho.
Prvým prípadom bol možný nadlimitný výdavok na kampaň. Ministerstvo vnútra vtedy administratívne konanie nezačalo. Podľa slov generálneho prokurátora Maroša Žilinku však existovali dôvody na podozrenie zo spáchania správneho deliktu.
„Nič na tom nemení skutočnosť, že MV SR nebolo a v súčasnej dobe ani nie je oprávnené začať administratívne konanie, avšak z iného dôvodu, ako tak postupovalo MV SR. Tým dôvodom je tzv. privilégium nestíhateľnosti prezidenta Slovenskej republiky za správne delikty, ktoré má svoj ústavnoprávny základ v článku 107 Ústavy Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Žilinka.
Procesná imunita prezidenta Slovenskej republiky znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie.
Nezákonná pokuta
Druhý prípad sa týka rozhodnutia z marca 2025, keď MV SR uložilo Petrovi Pellegrinimu pokutu 10-tisíc eur za prijatie príspevku na volebný účet po zákonnej lehote. Podľa Generálnej prokuratúry ministerstvo porušilo zákon, pretože napriek ústavnej imunite prezidenta začalo konanie a vydalo rozhodnutie.
„Osoba vykonávajúca funkciu prezidenta sa pritom vlastným prejavom vôle imunity nemôže vzdať,“ uviedol Žilinka. Prokurátúra podala protest s návrhom zrušiť rozhodnutie o pokute v celom rozsahu ako nezákonné.