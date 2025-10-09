Politici neskrývajú smútok a žiaľ nad tragédiou na Horehroní: Odkazy rodinám prišli od prezidenta aj šéfa kraja

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini a ďalší politici slovenskej scény vyjadrili ľútosť nad stredajšou tragickou nehodou na Horehroní, pri ktorej zomrelo šesť ľudí a jedna osoba sa zranila. Rodinám a blízkym obetí mnohí vyjadrili úprimnú sústrasť.
„Je mi nesmierne ľúto tragédie na ceste medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom, na ktorej vyhaslo šesť ľudských životov. Rodinám a blízkym vyslovujem úprimnú sústrasť pri tragédii, ktorá im zobrala ich najbližších,“ napísal na sociálnej sieti Pellegrini.
V stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut. Nehoda si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice.
Ľutosť prejavili aj ďalší politici, ako napríklad predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). "Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí. V tejto ťažkej chvíli myslíme na všetkých, ktorých sa táto tragédia bolestne dotkla," napísal Raši.
Pridal sa aj šéf Banskobystrického kraja Ondrej Lunter, ktorého správa hlboko zasiahla. "Myslím na rodiny a priateľov, ktorých sa táto tragédia dotkla," vyriekol.
Slová smútku napísal aj jeho kolega z prešovskej župy a šéf KDH Milan Majerský. "V ťažkých chvíľach sme s vami v myšlienkách a modlitbách," zareagoval.
S reakciou prispel aj minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu. "Sú momenty, keď aj profesionáli cítia bezmocnosť," napísal šéf rezortu.
Tragédiu spomenul aj šéf rezortu vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. "Prosím, dávajte si na cestách pozor - život máme len jeden," odovzdal Šutaj Eštok posolstvo verejnosti.