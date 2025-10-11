Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Súčasné vedenie štátu políciu politicky neriadi: Orgány činné v trestnom konaní postupujú podľa zákona, tvrdí Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Policajný zbor vyšetruje udalosti z rokov 2020 až 2023. Súčasné vedenie štátu políciu politicky neriadi. Orgány činné v trestnom konaní postupujú striktne podľa zákona. V súvislosti so sobotným prejavom predsedu vlády SR a lídra strany Smer-SD Roberta Fica na pracovnom sneme strany to na sociálnej sieti uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Vyhlásil, že v rokoch 2020 až 2023 bol na Slovensku otvorený pokus o zmenu politického zriadenia likvidáciou vtedajšej opozície.

„Aj preto som rád, že z dnešných slov premiéra jasne zaznelo, že je dobre, že ministerstvo vnútra riadi práve Hlas-SD a nie niekto iný. Lebo inak by to znamenalo návrat k politickému riadeniu polície – presne tak, ako to bolo za čias Matoviča,“ uviedol minister. Ako dodal, bez ohľadu na rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré podľa svojich slov na teraz nechce hodnotiť, plne stojí za prácou nezávislých vyšetrovateľov.

 

POLÍCIA NEMÁ SLÚŽIŤ POLITIKOM, ALE SPRAVODLIVOSTI Vo veľkej časti verejnosti rezonuje potreba vysporiadať sa s tým, čo...

Posted by Matúš Šutaj Eštok on Saturday, October 11, 2025

Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico v sobotu namietal selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Tvrdil, že je selektívna v prípadoch porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov či v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii. Navrhol, aby pracovný snem strany schválil návrh, ktorým má nad tým vyjadriť poľutovanie a počudovanie.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol spochybňovanie činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Je a bude pre ne jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov. Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry.

Viac o téme: Polícia Robert FicoMatúš Šutaj EštokPolitikaOrgány činné v trestnom konaní
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Do platnosti majú vstúpiť
Do platnosti majú vstúpiť nové pravidlá na cestách: Vyššia ochrana chodcov aj prísnejšie tresty! Čo všetko sa zmení?
Domáce
FOTO Zverejnili prvé INFO, čo
Zverejnili prvé INFO, čo predchádzalo TRAGÉDII pri Heľpe! Chlapec (7) prišiel o rodinu, podstúpil operácie
Domáce
Politici neskrývajú smútok a
Politici neskrývajú smútok a žiaľ nad tragédiou na Horehroní: Odkazy rodinám prišli od prezidenta aj šéfa kraja
Domáce
Primátor hlavného mesta SR
Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave, uviedol primátor
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Správy
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Správy
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Súčasné vedenie štátu políciu politicky neriadi: Orgány činné v trestnom konaní postupujú podľa zákona, tvrdí Šutaj Eštok
Domáce
Majerský hovorí o potrebe
Majerský hovorí o potrebe demokratickej výmeny vlády Fica: Myslí si, že ľuďom sa potom bude na Slovensku lepšie žiť
Domáce
Primátori a starostovia odmietajú
Primátori a starostovia odmietajú Ficov plán: Volebné obdobie predĺžiť nechcú, odvolávajú sa na ústavu
Domáce
Bratislavčan naletel falošnému policajtovi, prišiel o 55 000 eur – polícia varuje pred podvodníkmi
Bratislavčan naletel falošnému policajtovi, prišiel o 55 000 eur – polícia varuje pred podvodníkmi
Bratislava

Zahraničné

Kamióny s potravinovou pomocou
Kamióny s potravinovou pomocou smerujú do bojmi zničenej palestínskej enklávy
Zahraničné
Veľká automobilka rieši problém
Veľká automobilka rieši problém s brzdami: Do servisu musia ísť tisícky áut!
Zahraničné
FOTO Podvod len pár dní
Podvod len pár dní po voľbách: Nič netušiaci občan sa nechal zlákať falošným Babišom, prišiel o tisíce eur!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Emmanuel Macron
Macron šokoval Francúzsko: Lecornu sa vracia ako premiér aj napriek politickému chaosu v krajine
Zahraničné

Prominenti

FOTO 10. výročie známej značky
Evelyn ako školáčka: FOTO V spoločnosti v MINI sukni!
Domáci prominenti
Slávny spevák (59) žiari
Slávny spevák (59) žiari šťastím: Zásnuby s o 26 rokov mladšou internetovou hviezdou!
Zahraniční prominenti
Bičan sa chvastal priamo
Bičan sa chvastal priamo pred svojou mladou dcérou: Toto sú moje schopnosti balenia žien!
Domáci prominenti
VEĽKÁ novinka Eleny Podzámskej:
VEĽKÁ novinka Eleny Podzámskej: Už je VYDATÁ... Tajná svadba s týmto mužom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Táto optická ilúzia vám
Táto optická ilúzia vám zamotá hlavu: Kengura v mori?! Austrálske video mätie internet, pravda vás prekvapí!
Zaujímavosti
Zážitok na nezaplatenie! Ubytovanie
Zážitok na nezaplatenie! Ubytovanie v jaskyni vám priblíži život našich predkov
dromedar.sk
Rodina si myslela, že
Rodina si myslela, že im balík ukradol zlodej: VIDEO To, čo si medveď odniesol z verandy, pobavilo celý internet!
Zaujímavosti
Muž odmietal operáciu 16
Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!

Šport

Slovensko má majstra sveta! 14-ročný tínedžer prepísal dejiny v športe, ktorý by ste nečakali
Slovensko má majstra sveta! 14-ročný tínedžer prepísal dejiny v športe, ktorý by ste nečakali
Športová streľba
VIDEO Šialené výsledky outsidera: 204. hráč svetového rebríčka zdolal Djokoviča a je vo finále!
VIDEO Šialené výsledky outsidera: 204. hráč svetového rebríčka zdolal Djokoviča a je vo finále!
ATP
VIDEO Škriniar prehovoril o dôvode prehry, Dúbravka otvorene vysvetlil chybu pri góle
VIDEO Škriniar prehovoril o dôvode prehry, Dúbravka otvorene vysvetlil chybu pri góle
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy

Technológie

Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Vesmír
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Veda a výskum
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum

Bývanie

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Pre kutilov

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sa nikdy nevzdávajú: Ak ich máte po svojom boku je isté, že vás čaká rozprávkový život
Partnerské vzťahy
Títo muži sa nikdy nevzdávajú: Ak ich máte po svojom boku je isté, že vás čaká rozprávkový život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľká automobilka rieši problém
Zahraničné
Veľká automobilka rieši problém s brzdami: Do servisu musia ísť tisícky áut!
Falošný policajt oklamal muža
Domáce
Falošný policajt oklamal muža z Bratislavy o 55-tisíc eur! Skontaktoval ho telefonicky
Podvod len pár dní
Zahraničné
Podvod len pár dní po voľbách: Nič netušiaci občan sa nechal zlákať falošným Babišom, prišiel o tisíce eur!
Spor medzi Ficom a
Domáce
Spor medzi Ficom a Žilinkom pokračuje! Premiér hovorí o selektívnej činnosti OČTK

Ďalšie zo Zoznamu