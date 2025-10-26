Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Muža napadol Róm a zomrel! V Slovinsku tak podali demisiu 2 ministri

Boštjan Poklukar
Boštjan Poklukar (Zdroj: TASR/STA)
TASR

ĽUBĽANA - Slovinský minister vnútra Boštjan Poklukar a ministerka spravodlivosti Andreja Katičová podali v nedeľu demisiu deň po tom, ako v meste Novo Mesto zahynul muž, ktorého údajne napadol člen rómskej komunity. Incident vyvolal v krajine verejné pobúrenie. Informuje správa agentúr STA a AFP.

Podľa miestnej polície bol 48-ročný muž napadnutý v sobotu nadránom pred barom v Novom Meste, kam prišiel vyzdvihnúť svojho syna. Ten sa podľa informácií agentúry STA sťažoval, že ho ohrozuje skupina príslušníkov rómskej menšiny. Médiá a miestne úrady pripisujú útok práve tejto skupine, zatiaľ čo polícia uviedla len to, že zadržala 21-ročného muža s trestným záznamom, píše AFP.

Napätie s miestnou rómskou komunitou

Napätie s miestnou rómskou komunitou v meste sa za posledný rok vystupňovalo v dôsledku nárastu kriminality a násilia, za ktoré je často obviňovaná práve táto menšina. Obaja odstupujúci ministri vo svojich krátkych vyhláseniach uviedli objektívnu zodpovednosť a slovinský premiér Robert Golob povedal, že „ľudia majú právo na bezpečnosť a včera toto právo nebolo dodržané“.

„Toto sa nemalo stať. Zodpovední ministri prevzali zodpovednosť a podali demisiu,“ povedal premiér na tlačovej konferencii po mimoriadnom zasadnutí, ktoré bolo zvolané v nedeľu s cieľom prerokovať spomínaný incident. Obe demisie prijal. Ministri však zostanú vo svojich funkciách, kým nebudú vymenovaní ich nástupcovia. V reakcii na požiadavku opozície, aby odstúpila celá vláda, Golob povedal, že jeho odstúpenie by znamenalo, že sa vyhýba zodpovednosti.

„Tento násilný incident dokazuje, že problém s rómskou komunitou, na ktorý už dlhodobo upozorňujeme, sa zhoršuje a štátne inštitúcie neprijali žiadne opatrenia napriek závažnosti situácie,“ uviedol starosta Noveho Mesta Gregor Macedoni vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach. Macedoni taktiež zvolal mimoriadne zasadnutie miestnych orgánov a demonštráciu na utorok popoludní, aby od vlády požadoval opatrenia na zaistenie bezpečnosti v regióne.

Golob informoval, že vláda pošle do oblasti ďalšie policajné jednotky a oznámil právne opatrenia. Povedal, že vláda v priebehu nasledujúcich týždňov vypracuje nový súbor legislatívnych zmien zameraných na zlepšenie situácie. Premiér dodal, že verí, že práve táto nešťastná udalosť urýchli prijatie legislatívy, ktorá bola v minulosti nemožná, ale teraz bude pravdepodobne sociálne a politicky prijateľnejšia. Slovinská Rada rómskej komunity odhaduje, že v krajine s približne dvoma miliónmi obyvateľov žije 7000 až 12.000 príslušníkov tejto menšiny.

