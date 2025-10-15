TRAGÉDIA na diaľnici: Vodič zhorel zaživa! Osudným sa mu stal elektromobil budúcnosti

ČCHENG-TU – Na čínskej diaľnici v strednej časti krajiny došlo k veľkému nešťastiu. Vozidlo, ktoré malo predstavovať budúcnosť vo svete automobilovej dopravy, sa náhle počas jazdy vznietilo. Vodič nemal šancu utiecť.
Na diaľnici pri meste Čcheng-tu v čínskej provincii S’-čchuan došlo k obrovskej tragédii. Na sociálnych sieťach začalo kolovať video, na ktorom sa elektromobil od spoločnosti Xiaomi SU7 náhle vznietil uprostred diaľnice Tianfu Avenue. Informuje o tom NDTV World.
Najhoršie na celej situácii bolo, že po celý čas sa vo vozidle nachádzal vodič, ktorému sa bohužiaľ od horúcich plameňov nepodarilo utiecť. Na záberoch je jasne vidieť, ako sa záchranári snažia otvoriť zamknuté dvere, búchajú a kopú do nich, no nič nepomáha.
Jazdil pod vplyvom
Vozidlo malo vysokou rýchlosťou naraziť do bočného múru, následne sa začalo točiť a vzplanulo. Polícia uviedla, že zosnulým vodičom mal byť muž s priezviskom Deng (31). Podľa predbežných informácii mal šoférovať pod vplyvom alkoholu. K nehode došlo v pondelok 13. októbra v skorých ranných hodinách.
"Auto začalo horieť okolo 3:10 ráno miestneho času. S kamarátom, s ktorým sme išli práve okolo, sme ihneď zastavili a utekali na miesto činu. Chceli sme pomôcť. Boli tam už nejakí ľudia, ktorí snažili vodiča vyslobodiť."
Niekto napokon vypáčil čelné sklo vlastnými rukami. Nebral ohľad ani na to, že mu si spôsobil zranenie. Napriek tomu sa záchranárom nepodarilo dostať k vodičovi včas. Až keď prišli na miesto incidentu hasiči, vyslobodili telo Denga z vozidla. Museli si ale pomôcť špeciálnou pílou na rezanie kovového materiálu.
Telo Denga bolo neporušené, čo značí, že bezprostredne po náraze neutrpel vonkajšie zranenia a dvere sa tým pádom nezasekli po prvom náraze, ale zámerne. SU7 je totiž vybavené automatickým zamykaním vozidla, ktoré mohlo zlyhať, keď stratilo napájanie, alebo keď sa začal v aute šíriť oheň.