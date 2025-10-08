Anonym nahlásil bombu v galantskej nemocnici: Hrozba sa nepotvrdila

GALANTA - Anonym nahlásil v stredu ráno bombu v galantskej nemocnici. Jej prítomnosť v priestoroch nemocnice sa nepotvrdila. Informoval o tom hovorca spoločnosti Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica patrí. Spoločnosť podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Polícia po prijatí oznámenia o údajnej bombovej hrozbe okamžite vykonala všetky potrebné opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vykonané previerky mali negatívny výsledok. Prípad si prevzal vyšetrovateľ a vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin šírenia poplašnej správy,“ uviedla to vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Tretia hrozba za dva týždne
Za posledných 16 dní sa sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals stala tretí raz terčom vyhrážok bombovým útokom. Bombová hrozba sa v priestoroch nemocníc v Galante, Košiciach a Michalovciach nepotvrdila. „Takéto navzájom podobné skutky predstavujú vážne verejné ohrozenie a vnímame ich ako cielený útok na našu spoločnosť. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň apelujeme na silové zložky štátu, aby túto sériu útokov dôkladne prešetrili,“ uvádza sa vo vyjadrení siete nemocníc.
Každý takýto incident podľa spoločnosti ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Zároveň si vyžaduje preloženie desiatok plánovaných výkonov, operácií a hospitalizácií, čo má priamy dosah na pacientov čakajúcich na liečbu. Nemocnice navyše čelia priamym ekonomickým stratám, ktoré dosahujú desiatky tisíc eur za jediný deň výpadku,“ dodali z Penta Hospitals.