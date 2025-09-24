Centrom Osla otriasol výbuch: Polícia hovorí o možnej vojne gangov, zadržali podozrivého

OSLO - Nórska polícia od utorkového večera vyšetruje explóziu v centre metropoly Osla, kde neskôr vykonala aj riadenú detonáciu druhého výbušného zariadenia podobného granátu. Nikto nebol zranený. Vyšetrovatelia zadržali jedného podozrivého a domnievajú sa, že môže ísť o vojnu medzi gangmi, napísali tlačové agentúry.
Incident sa stal na ulici Pilestredt, blízko ktorej sa nachádza univerzitný kampus, kráľovský palác a izraelská ambasáda. Úrady v tomto podľa agentúry Reuters výnimočným prípadom zaslali obyvateľom Osla na mobilné telefóny núdzovú správu, v ktorej ich varovali pred výbuchom. "Vybuchla tu výbušnina. Našli sme aj nevybuchnutý objekt, ktorý vyzeral ako ručný granát. Nechali sme ho odpáliť," citovala agentúra AFP veliteľa zásahu Briana Skotnesa.
Policajti zadržali jedného podozrivého a pátrajú po ďalších osobách. Podľa miestnych médií, ktoré sa odvolávali na nemenované zdroje, bol zadržaný 13-ročný mladík, k čomu sa Skotnes odmietol vyjadriť. Polícia podľa agentúry AFP pracuje s verziou, že mohlo ísť o vybavovanie účtov medzi zločineckými gangmi. V Nórsku je síce nízka kriminalita, v posledných mesiacoch ale zažíva vojnu gang, ktorý zúri aj v susednom Švédsku. Incident sa stal deň po tom, ako boli letiská v Osle a dánske Kodani kvôli bezpilotným lietadlám na niekoľko hodín uzavreté.