Bombové hrozby voči nemocniciam siete Penta Hospitals pokračovali v Trebišove

TREBIŠOV - Séria bombových vyhrážok voči nemocniciam siete Penta Hospitals z minulých dní pokračovala v utorok voči nemocnici v Trebišove. Po príchode príslušníkov Policajného zboru bola z bezpečnostných dôvodov prevádzka trebišovskej nemocnice obmedzená do 11.30 h. Evakuácia pacientov tentoraz nebola potrebná, informoval hovorca siete Tomáš Kráľ s tým, že ani v tomto prípade sa prítomnosť bomby nepotvrdila.
Predtým došlo k podobným nahláseniam bombových hrozieb voči nemocniciam v Košiciach, Michalovciach a Galante. „Strach a obavy našich pacientov a zdravotníkov však narastajú, a preto okrem podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa k tejto bezpečnostnej hrozbe prednesieme v stredu (15. 10.) závažné verejné oznámenie,“ uviedol Kráľ.
Štvrtý útok za 21 dní
Za posledných 21 dní sa sieť regionálnych nemocníc stala už štvrtýkrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Tieto incidenty podľa siete ohrozili bezpečnosť pacientov, zdravotníkov aj verejnosti.
Hrozba nahlásená cez online e-shop
Prvé tri prípady boli podľa Kráľa nahlásené priamo cez oficiálnu internetovú stránku nemocničnej siete. Keďže sieť medzičasom prijala bezpečnostné opatrenia proti podobným anonymným útokom, utorkový prípad bol nahlásený cez nemenovaný online e-shop, ktorý následne o hrozbe informoval políciu.
Penta Hospitals poukazuje na to, že každé takéto oznámenie znamená prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, nemožnosť zrealizovať desiatky plánovaných výkonov, operácií a ambulantných vyšetrení.