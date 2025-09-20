Hongkong evakuoval tisíce ľudí: Pyrotechnici zneškodnili bombu z druhej svetovej vojny

HONGKONG - Tisíce ľudí evakuovali v noci na sobotu z ich domovov v Hongkongu pre nález nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny, ktorú následne až do sobotného poludnia zneškodňovali pyrotechnici. Operácia na deaktiváciu nálože sa začala v piatok neskoro večer a trvala zhruba do soboty do 11.30 h miestneho času, pričom sa zaobišla bez akýchkoľvek zranení, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Miestna polícia informovala, že 1,5-metrová bomba americkej výroby vážila približne 450 kilogramov. Objavili ju v piatok robotníci na stavenisku v rušnej obchodnej a rezidenčnej štvrti Quarry Bay na západe Hongkongu. Obsahovala viac ako 226 kilogramov výbušniny. Pre „mimoriadne vysoké riziká spojené s jej likvidáciou“ bolo podľa polície vyzvaných na urýchlenú evakuácie približne 1900 domácností, a teda asi 6000 ľudí.
Hongkong bol intenzívne bombardovaný spojeneckými vojskami počas posledných rokov druhej svetovej vojny, keď ho okupovalo Japonsko. Nevybuchnuté bomby na jeho území sa teda z času na čas objavia.