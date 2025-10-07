Prokuratúra preveruje záchrankový tender: Vykonáva úkony v trestnej aj netrestnej oblasti

BRATISLAVA - Orgány prokuratúry sa zaoberajú záchrankovým tendrom a vykonávajú úkony v rámci svojej pôsobnosti v trestnej aj v netrestnej oblasti. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.
„V časti v pôsobnosti v netrestnej oblasti prokurátor Generálnej prokuratúry SR vo veci, ktorá je v počiatočnom štádiu preverovania, koná. Vec bude vybavená v zákonnej lehote. V časti patriacej do pôsobnosti v trestnej oblasti koná Krajská prokuratúra v Bratislave,“ doplnila Tökölyová. Krajská prokuratúra v Bratislave potvrdila, že sa podnetom v súvislosti s tendrom zaoberá. „Predmetné trestné oznámenie je v štádiu preverovania,“ uviedla jej hovorkyňa Gabriela Kováčová.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Tender kritizovala opozícia i časť koalície. Hovorili o netransparentnosti. Operačné stredisko ho následne zrušilo v auguste. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Obrátil sa aj na Okresný súd v Žiline, ktorý požiadal o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Tendrom sa zaoberá aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).