Juraj (43) zavraždil manželku kvôli tehotenstvu po vazektómii: Na súde nežiadal nižší trest, prosil len o TOTO!

BRATISLAVA - Juraj (43) sa priznal k vražde vlastnej manželky. K činu došlo začiatkom februára, keď muž dobodal matku svojich dvoch detí vo vlastnom dome a následne privolal záchrannú službu. Na súde o zníženie trestu nežiadal, prosí len o to, aby ešte aspoň raz mohol vidieť svoje deti.
Juraj, ktorý začiatkom februára smrteľne dobodal svoju manželku priamo v ich spoločnom dome, sa postavil pred súd. Informovala o tom TV Markíza. Po útoku sám privolal záchranku. Hlavným motívom tragédie bola podozrenia z manželskej nevery. Muž sa na súdnom pojednávaní priznal k vine – zavraždil svoju životnú partnerku a matku ich dvoch detí. Súdni znalci ho charakterizovali ako nekonfliktného a neagresívneho muža, ktorý nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť. V sebe však dusil podozrenia, že ho manželka podvádza.
Juraj si z činu podľa jeho slov nič nepamätá, o deti sa postaral
Podľa jeho tvrdení manželka otehotnela aj po tom, ako on sám absolvoval vazektómiu. Napriek týmto skutočnostiam ani jeden z manželov nepodal návrh na rozvod manželstva. Vo februári sa Juraj nečakane rozhodol ukončiť vzťah násilným spôsobom. Podľa susedov dvojica pôsobila navonok harmonicky. "To musel byť skrat nejaký. Jedine nejaký skrat. Za ruky sa viedli koľkokrát. Chodili na prechádzky," zveril sa TV Markíze krátko po incidente jeden z ich susedov.
Obžalovaný tvrdí, že si z činu nič nepamätá. Počas väzby sa však postaral o to, aby na jeho deti neprešli žiadne finančné záväzky z úverov alebo pôžičiek. Taktiež vyplatil príbuzných obete, ktorí sa po vzájomnej dohode s ním postarali o výchovu detí.
Súd ho poslal na 20 rokov do väzenia
Jurajovi hrozil výnimočný trest v rozmedzí 25 rokov až doživotie. Obhajoba požadovala mimoriadne zníženie sankcie. On sám mal jedinú prosbu: "Chcem len raz vidieť svoje deti." Na súdne konanie prišli obžalovaného podporiť aj jeho rodičia, ktorí z budovy odchádzali so slzami v očiach.
Súd Juraja poslal do väzenia na 20 rokov. Sudca totiž neustúpil pod spodnú hranicu trestu s odôvodnením, že obžalovaný nekonal pod žiadnym emočným nátlakom a čin, ktorý vedome spáchal, bol brutálnej povahy. "Nesmieme zabúdať, že zavraždil matku dvoch detí," zdôraznil sudca pri odôvodnení rozsudku. Rozhodnutie mestského súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť, pretože obžalovaný na mieste podal odvolanie. Konečnou výškou trestu sa tak bude musieť zaoberať krajský súd v Bratislave.