Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Šaško reagoval na vyjadrenia predsedu BSK Juraja Drobu: Minister označil jeho tvrdenia za hoaxy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Roman Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Presun či rušenie oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov v nemocnici v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice nie je téma. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom ubezpečil po stredajšom zasadnutí vládneho kabinetu. Reagoval tak na novinársku otázku týkajúcu sa vyjadrení predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu, podľa ktorého sa vláda mala touto otázkou zaoberať. Minister označil jeho tvrdenia za hoaxy.

„Droba zverejnil hoax, výmysel. Neviem, odkiaľ prišiel. Ja som sedel na vláde, neviem, že by sme tam mali zaradený bod zrušenia Podunajských Biskupíc. Vôbec to nie je téma,“ vyhlásil minister. Ozrejmil, že prebieha intenzívna diskusia o tom, ako ďalej s lôžkami pre dlhodobo chorých v súvislosti s optimalizáciou bratislavskej siete.

Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda BSK v utorok (7. 10.) na sociálnej sieti upozornil, že vláda má na stredajšom zasadnutí rozhodovať o presune oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov zo špecializovanej nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Apeloval, že oddelenie nemôže byť zrušené, kým nebude zabezpečená adekvátna náhrada pre Bratislavský kraj.

Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš zároveň v stredu na sociálnej sieti vyjadril znepokojenie zo šíriacich sa informácií o plánovanom rušení celej nemocnice. Zdôraznil, že takémuto rozhodnutiu by mala predchádzať diskusia a zároveň by štát mal mať pre pacientov dostupný plán B.

Viac o téme: NemocnicaPodunajské BiskupiceKamil ŠaškoRušenie oddelenia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hrubá stavba novej martinskej
Hrubá stavba novej martinskej nemocnice bude dokončená: Vieme kedy
Domáce
Prokuratúra preveruje záchrankový tender:
Prokuratúra preveruje záchrankový tender: Vykonáva úkony v trestnej aj netrestnej oblasti
Domáce
Brutálny čin v Drážďanoch:
Brutálny čin v Drážďanoch: Dvaja Sýrčania prepadli a znásilnili 19-ročného Čecha
Zahraničné
Vladimíra Marcinková
Marcinková upozorňuje na zneužívanie pupočníkovej krvi pri experimentoch namiesto pomoci pacientom: Vyzýva na zastavenie odberov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Denisy Sakovej po rokovaní vlády
Tlačová konferencia Denisy Sakovej po rokovaní vlády
Správy
Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR
Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR
Správy
Vyjdarenie ministra školstva Tomáša Druckera pred rokovaním vlády
Vyjdarenie ministra školstva Tomáša Druckera pred rokovaním vlády
Správy

Domáce správy

Ladislav Kamenický
Ladislav Kamenický po rokovaní vlády: Rozpočet je pripravený, schvaľovať sa má v piatok
Domáce
FOTO Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok posiela ostrý odkaz Vallovi: Namiesto vlastného PR by sa mal venovať bezpečnosti v meste
Domáce
Šaško reagoval na vyjadrenia
Šaško reagoval na vyjadrenia predsedu BSK Juraja Drobu: Minister označil jeho tvrdenia za hoaxy
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Dnes ráno zomrel známy slovenský novinár. Mal vážne zdravotné problémy
SMUTNÁ SPRÁVA Dnes ráno zomrel známy slovenský novinár. Mal vážne zdravotné problémy
Bratislava

Zahraničné

Itamar Ben Gvir
Izraelský minister sa modlil za zničenie Hamasu: Palestínska militantná skupina hovorí o úmyselnej provokácii
Zahraničné
Andrej Babiš
Rokovania o koalícii v Česku sa blížia k záveru: Babiš chce mať jasno do piatka!
Zahraničné
Hrozí ZIMA, aká tu
Hrozí ZIMA, aká tu dlho nebola: Tieto FAKTORY to naznačujú! TU má onedlho snežiť až 36 hodín bez prestávky
Zahraničné
Greta Thunbergová
Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili
Zahraničné

Prominenti

Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky:
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky: NÁDOR na chrbtici!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Isabel Lucas
Kráska z Transformerov tehotenské bruško už neschová: PRVÉ DIEŤA v 40-ke!
Zahraniční prominenti
Katarína Brychtová
Brychtová o mrazivom príbehu z Pošty pre teba: VRAH si do relácie pozval manželku svojej obete!
Domáci prominenti
Hviezdnej herečke sa do
Hviezdnej herečke sa do očí nepozriete: FOTO Prsia mala ako pomaranče v sieťke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kandovan – jediná obývaná
Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk
FOTO TAKTO lacno zastavíte rosenie
TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!
Zaujímavosti
FOTO Ilustračné foto
Tehotná Britka šokuje záhadnou závislosťou: Denne zje až desať hárkov papiera, vraj jej chutí ako čokoláda!
Zaujímavosti
FOTO Šok pri prechádzke po
Šok pri prechádzke po pláži: Objavili tvora, ktorý vyzeral ako mimozemšťan! Vedci varujú, nedotýkajte sa
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!

Šport

FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
Beh
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
Podcast Šampióni
Skvelý prvý set, smutný koniec: Šramková bojovala proti Sabalenkovej ako nebojácna tigrica
Skvelý prvý set, smutný koniec: Šramková bojovala proti Sabalenkovej ako nebojácna tigrica
WTA

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Technológie

WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
Aplikácie a hry
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Správy
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Bezpečnosť
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
Veľký úrad varuje, že cez toto nenápadné okno v tvojom mobile ti môžu hackeri ukradnúť všetky údaje
Android

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Generácia Z a návrat k autenticite: Kaia Gerber ako symbol
Zahraničné celebrity
Generácia Z a návrat k autenticite: Kaia Gerber ako symbol "quiet luxury" éry
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozí ZIMA, aká tu
Zahraničné
Hrozí ZIMA, aká tu dlho nebola: Tieto FAKTORY to naznačujú! TU má onedlho snežiť až 36 hodín bez prestávky
Greta Thunbergová
Zahraničné
Thunbergová tvrdí, že ju i ďalších aktivistov z flotily Global Sumud mučili
Robert Fico
Domáce
Fico znova rušil program: Zdravotné problémy po ATENTÁTE! Jeho poradca Erik Kaliňák prezradil viac
Šokujúce vyhlásenie Tuska o
Zahraničné
Šokujúce vyhlásenie Tuska o Nord Streame: Hanbiť by sa mali tí, ktorí ho postavili!

Ďalšie zo Zoznamu