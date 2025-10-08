Šaško reagoval na vyjadrenia predsedu BSK Juraja Drobu: Minister označil jeho tvrdenia za hoaxy

BRATISLAVA - Presun či rušenie oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov v nemocnici v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice nie je téma. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom ubezpečil po stredajšom zasadnutí vládneho kabinetu. Reagoval tak na novinársku otázku týkajúcu sa vyjadrení predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu, podľa ktorého sa vláda mala touto otázkou zaoberať. Minister označil jeho tvrdenia za hoaxy.
„Droba zverejnil hoax, výmysel. Neviem, odkiaľ prišiel. Ja som sedel na vláde, neviem, že by sme tam mali zaradený bod zrušenia Podunajských Biskupíc. Vôbec to nie je téma,“ vyhlásil minister. Ozrejmil, že prebieha intenzívna diskusia o tom, ako ďalej s lôžkami pre dlhodobo chorých v súvislosti s optimalizáciou bratislavskej siete.
Predseda BSK v utorok (7. 10.) na sociálnej sieti upozornil, že vláda má na stredajšom zasadnutí rozhodovať o presune oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov zo špecializovanej nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Apeloval, že oddelenie nemôže byť zrušené, kým nebude zabezpečená adekvátna náhrada pre Bratislavský kraj.
Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš zároveň v stredu na sociálnej sieti vyjadril znepokojenie zo šíriacich sa informácií o plánovanom rušení celej nemocnice. Zdôraznil, že takémuto rozhodnutiu by mala predchádzať diskusia a zároveň by štát mal mať pre pacientov dostupný plán B.