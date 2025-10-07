V českých voľbách sa volilo aj zo Slovenska: Mrazivé výsledky a šok pre Babiša, výprask pre Okamuru a Konečnú!

BRATISLAVA/PRAHA - Aj zo Slovenskej republiky sa počas uplynulých parlamentných volieb v Česku dalo voliť. Zabezpečovalo to české veľvyslanectvo v Bratislave a tiež možnosť korešpondenčného hlasovania. Výsledky sú v porovnaní s tými celonárodnými šokujúce.
Vec sa má totiž tak, že českí občania žijúci na Slovensku mohli hlasovať prezenčne na zastupiteľskom úrade - konkrétne na Veľvyslanectve ČR v Bratislave, na Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste. Tiež mali možnosť hlasovať korespondenčne, ak sa včas zapísali do zvláštneho zoznamu voličov žijúcich v zahraničí a podali si žiadosť o zaslanie písomností.
Podľa výsledkov Českého štatistického úradu by sa výsledky, oproti tým českým celonárodným, poriadne líšili. Išlo o 1 104 platných hlasov z celkových 1 129. Volebná účasť sa na Slovensku určila na 73,41 percenta.
Voliči na Slovensku to spočítali extrému a aj Babišovi
Vyzerá to totiž tak, že ak by o osude Česka rozhodovali výhradne Česi žijúci u nás, dali by Petrovi Fialovi evidentne druhú možnosť poskladať svoju (a dokonca jednofarebnú) vládu, pretože koalícia SPOLU si u nás zabezpečila pohodlných 51,9 percenta hlasov.
Zaujímavé sú aj ďalšie priečky, ktoré odvolili českí občania zo Slovenska. Na druhom mieste sa totiž umiestnili Starostové a nezávisli (STAN) so ziskom podstatne menej, ale stále relatívne vysokých 16,57 percenta hlasov. Tretím by stále nebol nikto z aktuálne sa kreujúcej koalície, pretože by to bola Česká pirátska strana s 13,85 percentami hlasov.
Až na štvrtom mieste by sa umiestnilo hnutie Andreja Babiša ANO 2011 s 8,06 percentami, čo poriadne kontrastuje s jeho výsledkami v Česku, kde si to Babiš s vyše 34 percentami mieri do kresla premiéra. Zároveň by išlo o posledný subjekt, ktorý by sa v Snemovni ocitol.
Konečnej a Okamurovi "slovenskí Česi" nedali ani šancu
Šok a ľadová sprcha to však rozhodne je pre Motoristov sobě, ktorí by získali len 3,89 percenta hlasov, no napríklad také Stačilo! Kateřiny Konečnej by nezískalo ani toľko a najhoršie dopadol budúci Babišov koaličný partner Tomio Okamura zo Svoboda a příma demokracie (SPD). Kým Stačilo má 2,71 percenta, okamurovci to u nás nedotiahli ani na dve percentá hlasov a získali len 1,81.